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Северная Корея сымитировала ядерную атаку, чтобы предупредить врагов - CNN

Станислав ПогориловВоскресенье, 3 сентября 2023, 04:40
Северная Корея сымитировала ядерную атаку, чтобы предупредить врагов - CNN
Фото: getty images

Северная Корея заявила, что во время учений сымитировала ракетно-ядерную атаку, чтобы предупредить Соединенные Штаты об "опасности ядерной войны".

Источник: CNN со ссылкой на провластное телеграфное агентство ЦТАК

Детали: Страна запустила несколько крылатых ракет, некоторые из которых были оснащены имитацией ядерных боеголовок. Целью этого было "предупредить врагов о реальной угрозе ядерной войны".

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В частности, военные запустили "две стратегические крылатые ракеты дальнего радиуса действия с имитацией ядерных боеголовок".

Инсценированная ядерная атака якобы была ответом на совместные военные учения, проведенные Соединенными Штатами и Южной Кореей в начале недели. "Безрассудство и опасный характер конфронтационной истерии, в которую недавно вдались США и бандиты "Республики Корея", являются беспрецедентными в истории", - заявило агентство.

Оно процитировало "письменный приказ о проведении учений", изданный военной комиссией, в котором подчеркивается "важность" северокорейских учений.

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Темы: Северная Кореяядерное оружие
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