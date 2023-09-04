Россия предлагает КНДР и КНР совместные военно-морские "учения" – разведка Южной Кореи

Заседание комитета по разведке в парламенте Южной Кореи 4 сентября 2023 года, Pool photo - Yonhap

Москва в июле предложила Северной Корее провести трехсторонние военно-морские учения с Россией и Китаем, сообщает теперь разведка Южной Кореи.

Источник: южнокорейское агентство Yonhap News Agency

Детали: Министр обороны России Сергей Шойгу посещал Северную Корею 25-27 июля.

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Во время встречи один на один он предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну учения РФ – Китай – КНДР, сообщил директор Национальной разведывательной службы (NIS) Ким Кё Хён во время закрытого брифинга в парламентском комитете по разведке 4 сентября, по словам представителя правящей партии "Народная власть" Ю Сан Бома (Yoo Sang-bum).

Ю допустил, что участившиеся в последнее время военные провокации Северной Кореи, видимо, являются ответом на совместные южнокорейско-американские военные учения Ulchi Freedom Shield, проходившие с 21 по 31 августа.

Южнокорейская разведка подтвердила два пуска баллистических ракет малой дальности, произведенных Северной Кореей в минувшую среду, но сообщила, что только один из них был успешным, а второй – неудачным. Северная Корея утверждает, что оба запуска были проведены успешно.

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По словам Ю, NIS также поделилась с законодателями информацией о том, что КНДР приказала "антигосударственным силам" в Южной Корее проводить акции протеста, связанные со сбросом Японией загрязненной воды с разрушенной АЭС Фукусима.