Папа признал неуместность российских императоров в своей речи

Папа Римский Франциск объяснил, что имел в виду, говоря о "великой России" перед российской молодежью 25 августа. О Петре I и Екатерине II он вспомнил из школы и, видимо, это упоминание "не было удачным".

Источник: Папа в общении с журналистами на борту самолета во время возвращения из Монголии, сообщает Vatican News

Прямая речь: "Я не имел в виду империализм, когда это сказал. Я говорил о культуре".

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Детали: Папа Франциск объяснил, что поощрял тогда российскую молодежь беречь наследие своей родины, "потому что российское наследие является очень добрым и очень хорошим".

Чтобы объяснить, о каком наследии идет речь, Понтифик прибегнул к идее "великой России".

Прямая речь: "К примеру, в области литературы, в области музыки, вплоть до Достоевского, который сегодня говорит нам о зрелом гуманизме. Чтобы они взяли на себя этот гуманизм, который развивался в искусстве и литературе. Это второй аспект из того, что я говорил о наследии...

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Третий, пожалуй, не был удачен. Говоря о великой России, возможно не столько в географическом смысле, сколько в культурном, мне вспомнилось то, что нас учили в школе: Петр І, Екатерина ІІ. И тут выплыл этот третий (элемент - ред.), который, видимо, не совсем правильный. Я не знаю. Пусть историки скажут. Но это было дополнение, которое пришло мне в голову, потому что я изучал это в школе".

Больше деталей: В то же время Франциск убежден, что "Русская культура имеет красоту, имеет большую глубину, и не следует ее стирать из-за политических проблем".

Что предшествовало: