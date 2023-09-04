Папа признал неуместность российских императоров в своей речи
Папа Римский Франциск объяснил, что имел в виду, говоря о "великой России" перед российской молодежью 25 августа. О Петре I и Екатерине II он вспомнил из школы и, видимо, это упоминание "не было удачным".
Источник: Папа в общении с журналистами на борту самолета во время возвращения из Монголии, сообщает Vatican News
Прямая речь: "Я не имел в виду империализм, когда это сказал. Я говорил о культуре".
Детали: Папа Франциск объяснил, что поощрял тогда российскую молодежь беречь наследие своей родины, "потому что российское наследие является очень добрым и очень хорошим".
Чтобы объяснить, о каком наследии идет речь, Понтифик прибегнул к идее "великой России".
Прямая речь: "К примеру, в области литературы, в области музыки, вплоть до Достоевского, который сегодня говорит нам о зрелом гуманизме. Чтобы они взяли на себя этот гуманизм, который развивался в искусстве и литературе. Это второй аспект из того, что я говорил о наследии...
Третий, пожалуй, не был удачен. Говоря о великой России, возможно не столько в географическом смысле, сколько в культурном, мне вспомнилось то, что нас учили в школе: Петр І, Екатерина ІІ. И тут выплыл этот третий (элемент - ред.), который, видимо, не совсем правильный. Я не знаю. Пусть историки скажут. Но это было дополнение, которое пришло мне в голову, потому что я изучал это в школе".
Больше деталей: В то же время Франциск убежден, что "Русская культура имеет красоту, имеет большую глубину, и не следует ее стирать из-за политических проблем".
Что предшествовало:
- 25 августа Франциск выступил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге.
- В своей речи понтифик сказал следующее: "Никогда не забывайте о наследии. Вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы – потомки великой Матушки России, шагайте вперед с этим. И спасибо вам – спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими".
- На слова Папы отреагировали в украинском МИД, заявив, что Франциск распространяет российские великодержавные идеи, которыми Кремль оправдывает убийства украинцев.
- Ранее в июле Папа Франциск призвал Россию восстановить Черноморскую зерновую инициативу, обратившись к "своим братьям – властям Российской Федерации".