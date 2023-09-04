В Латвии заявили, что помощь Украине тормозится из-за плохой инфраструктуры между странами

Министр сообщения Латвии Янис Витенбергс заявил, что из-за недостаточно связанной транспортной инфраструктуры стран задерживается оказание помощи украинцам.

Источник: Янис Витенбергс во время круглого стола с министрами стран-членов Европейского союза, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: По словам министра, в Латвии и во всем регионе необходимы инвестиции в улучшение дорожной сети, железнодорожной инфраструктуры, инфраструктуры портов и аэропортов, а имеющегося финансирования из европейских фондов недостаточно.

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Прямая речь: "Мы договариваемся о совместной позиции со странами-единомышленниками из нашего региона и ЕС, чтобы получить дополнительные средства для проектов и инвестиций".

Больше деталей: Он подчеркнул, что привлечение средств ЕС в Латвию очень важно, а также отметил, что проведена значительная работа по улучшению инфраструктуры единой европейской транспортной сети.

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