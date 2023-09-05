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Киевское "Динамо" отпустило полузащитника Сидорчука в бельгийский "Вестерло"

Станислав ПогориловВторник, 5 сентября 2023, 18:17
Киевское Динамо отпустило полузащитника Сидорчука в бельгийский Вестерло
Сергей Сидорчук, фото: "Динамо" (Киев)

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) согласился на переход полузащитника Сергея Сидорчука в клуб бельгийского чемпионата "Вестерло".

Источник: ФК "Динамо" (Киев) в Facebook

Дословно: "Полузащитник обратился в клуб с просьбой о возможности этого трансфера. Учитывая его заслуги перед "Динамо", наш клуб пошел на встречу игроку и заключил соглашение с бельгийской стороной".

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Детали: Сообщается, что в течение лет Сидорчук был ведущим игроком и капитаном команды. В его активе 327 матчей и 21 гол во всех турнирах за "Динамо"

С "Динамо" Сидорчук выиграл 3 титула чемпиона страны, 4 национальных Кубка и 4 Суперкубка страны. В активе футболиста символические 50 капитанских матчей в еврокубках - это второй показатель в истории клуба во времена независимости

В то же время, в футбольном клубе не сообщили о финансовой стороне договоренности.

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Темы: футболспорт
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