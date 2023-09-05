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Київське "Динамо" відпустило півзахисника Сидорчука до бельгійського «Вестерло»

Станіслав ПогоріловВівторок, 5 вересня 2023, 18:17
Київське Динамо відпустило півзахисника Сидорчука до бельгійського «Вестерло»
Сергій Сидорчук, фото: "Динамо" (Київ)

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) погодився на перехід півзахисника Сергія Сидорчука у клуб бельгійського чемпіонату "Вестерло".

Джерело: ФК "Динамо" (Київ) у Facebook

Дослівно: "Півзахисник звернувся до клубу з проханням про можливість цього трансферу. Враховуючи його заслуги перед "Динамо", наш клуб пішов на зустріч гравцеві та уклав угоду з бельгійською стороною".

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Деталі: Повідомляється, що протягом років Сидорчук був провідним гравцем та капітаном команди. У його активі 327 матчів та 21 гол в усіх турнірах за "Динамо"

З "Динамо" Сидорчук виграв 3 титули чемпіона країни, 4 національні Кубки та 4 Суперкубки країни. В активі футболіста символічні 50 капітанських матчів у єврокубках - це другий показник в історії клубу за часів незалежності

У той же час, у футбольному клубі не повідомили про фінансовий бік домовленості.

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Теми: футболспорт
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