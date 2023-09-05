Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Київське "Динамо" відпустило півзахисника Сидорчука до бельгійського «Вестерло»

Станіслав ПогоріловВівторок, 5 вересня 2023, 18:17
Київське Динамо відпустило півзахисника Сидорчука до бельгійського «Вестерло»
Сергій Сидорчук, фото: "Динамо" (Київ)

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) погодився на перехід півзахисника Сергія Сидорчука у клуб бельгійського чемпіонату "Вестерло".

Джерело: ФК "Динамо" (Київ) у Facebook

Дослівно: "Півзахисник звернувся до клубу з проханням про можливість цього трансферу. Враховуючи його заслуги перед "Динамо", наш клуб пішов на зустріч гравцеві та уклав угоду з бельгійською стороною".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що протягом років Сидорчук був провідним гравцем та капітаном команди. У його активі 327 матчів та 21 гол в усіх турнірах за "Динамо"

З "Динамо" Сидорчук виграв 3 титули чемпіона країни, 4 національні Кубки та 4 Суперкубки країни. В активі футболіста символічні 50 капітанських матчів у єврокубках - це другий показник в історії клубу за часів незалежності

У той же час, у футбольному клубі не повідомили про фінансовий бік домовленості.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: футболспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор РФ з Кримом до настання зими – Буданов

У ЗСУ пояснили, чим важливе звільнення Кліщіївки: Плацдарм для подальших дій

Посол України в Мексиці дорікнула президенту через російських військових на параді

Зеленський: Інтернати – це має бути точно не про Україну

На тлі чуток про тяжкий стан і смерть Кадирова в його соцмережах з'явилося відео

Мер Херсона Колихаєв у російському полоні, його готові обмінювати – син

Усі новини...
футбол
ФК "Металіст 1925" після проблем із фінансуванням знайшов нового інвестора: хто він
Нападник збірної України Яремчук перейшов до іспанської "Валенсії"
Київське "Динамо" та "Зоря" програли свої єврокубкові матчі
Останні новини
05:55
Зеленський про контрнаступ: Треба йти вперед, і не давати Путіну перепочинку
05:19
оновленоПо всій Україні звучала повітряна тривога через пуски росіянами крилатих ракет
05:01
Буданов назвав три основні цілі запуску безпілотників по Росії
04:21
Глава МЗС Китаю їде до Росії після консультацій з США щодо України
03:21
Чутки про погане здоров’я Кадирова впливають на путінську стабільність в Чечні – ISW
02:44
Президент Фінляндії: Не можна допустити повернення Росії до війни після настання миру в Україні
02:12
ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор РФ з Кримом до настання зими – Буданов
00:49
Росія підняла у повітря бомбардувальники, можливі пуски ракет – Повітряні сили
00:38
Борель: Війною проти України Росія топче статут ООН
00:12
оновленоЗагроза застосування ракет та керованих авіабомб: у низці областей оголошували тривогу
Усі новини...
Реклама: