Суд перенес рассмотрение апелляции Коломойского
Киевский апелляционный суд перенес 25 сентября рассмотрение аепляции подозреваемого в мошенничестве бизнесмена Игоря Коломойского на избрание ему меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.
Источник: "Укринформ"
Детали: Председательствующий коллегии судей Виктор Глиняный объявил, что рассмотрение жалобы защиты Коломойского переносится на 12 часов 40 мин. 25 сентября в связи с тем, что из Шевченковского райсуда столицы не поступили материалы дела.
В свою очередь адвокаты Коломойского протестовали против этой даты, поскольку все это время их подзащитный вынужден будет находиться в следственном изоляторе.
На заседание суда 6 сентября Коломойского не доставили. На вопрос судьи, почему его нет в зале суда, прокурор Офиса генпрокурора Павел Олеша ответил, что ему об этом ничего не известно.
В то же время адвокат олигарха Александр Лысак отметил, что накануне, 5 сентября, Коломойский выразил желание прибыть на судебное заседание.
После оглашения данного решения суда адвокаты сообщили журналистам, что, скорее всего, до 25 сентября Коломойский не будет вносить залог и будет находиться в СИЗО, поскольку считает решение суда первой инстанции об избрании ему меры пресечения необоснованным и хочет дождаться решения апелляции.
Что предшествовало: Адвокат олигарха отмечал, что Коломойский не намерен вносить залог в размере более 509 млн грн до решения апелляции. Сейчас он находится под стражей.
Знать больше: Коломойскому светит до 12 лет за мошенничество и отмывание средств. Как он выводил деньги, по версии следствия?
Предыстория:
- 2 сентября СБУ, БЭБ и ОГП объявили Коломойскому подозрение в мошенничестве и легализации имущества, добытого преступным путем.
- Он фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра.
- 3 сентября Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.