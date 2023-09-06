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Суд перенес рассмотрение апелляции Коломойского

Валентина РоманенкоСреда, 6 сентября 2023, 11:39
Суд перенес рассмотрение апелляции Коломойского
КОЛОМОЙСКИЙ В СУДЕ 2 СЕНТЯБРЯ, ФОТО: РОМАН КРАВЕЦ, УП

Киевский апелляционный суд перенес 25 сентября рассмотрение аепляции подозреваемого в мошенничестве бизнесмена Игоря Коломойского на избрание ему меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Источник: "Укринформ"

Детали: Председательствующий коллегии судей Виктор Глиняный объявил, что рассмотрение жалобы защиты Коломойского переносится на 12 часов 40 мин. 25 сентября в связи с тем, что из Шевченковского райсуда столицы не поступили материалы дела.

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В свою очередь адвокаты Коломойского протестовали против этой даты, поскольку все это время их подзащитный вынужден будет находиться в следственном изоляторе.

На заседание суда 6 сентября Коломойского не доставили. На вопрос судьи, почему его нет в зале суда, прокурор Офиса генпрокурора Павел Олеша ответил, что ему об этом ничего не известно.

В то же время адвокат олигарха Александр Лысак отметил, что накануне, 5 сентября, Коломойский выразил желание прибыть на судебное заседание.

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После оглашения данного решения суда адвокаты сообщили журналистам, что, скорее всего, до 25 сентября Коломойский не будет вносить залог и будет находиться в СИЗО, поскольку считает решение суда первой инстанции об избрании ему меры пресечения необоснованным и хочет дождаться решения апелляции.

Что предшествовало: Адвокат олигарха отмечал, что Коломойский не намерен вносить залог в размере более 509 млн грн до решения апелляции. Сейчас он находится под стражей.

Знать больше: Коломойскому светит до 12 лет за мошенничество и отмывание средств. Как он выводил деньги, по версии следствия?

Предыстория:

  • 2 сентября СБУ, БЭБ и ОГП объявили Коломойскому подозрение в мошенничестве и легализации имущества, добытого преступным путем.
  • Он фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра.
  • 3 сентября Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.

Темы: Коломойский
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