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На Харківщині у лікарні помер чоловік, який наїхав на вибухівку

"Українська правда"Четвер, 7 вересня 2023, 17:47
На Харківщині у лікарні помер чоловік, який наїхав на вибухівку
ілюстративне фото

На Харківщині троє людей підірвалися на боєприпасах 7 вересня, один чоловік помер у лікарні.

Джерело: Поліція Харківської області

Деталі: Близько 11:00 неподалік села Мосьпанове Чугуївського району на вибуховому пристрої в полі підірвався вантажний автомобіль. Постраждали 25-річний водій та 20-річна жінка. Їх доставили до районної лікарні, чоловік згодом помер від травм.

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Крім того в Ізюмському районі на вибухівку наїхав тракторист.

Дослівно: "Об 11:30 поблизу села Архангелівка Барвінківської громади трактор в полі наїхав на неспрацьований суббоєприпас з касетного боєприпасу РСЗВ. 42-річний водій з пораненнями доставлений до лікарні".

Передісторія:

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Теми: Харківська областьвибухмінування
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