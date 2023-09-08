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США выделят 3,6 млн долларов Словакии для защиты границы с Украиной

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 8 сентября 2023, 21:19

Словакия получит от США помощь на 3,6 миллиона долларов для обучения и оборудования, чтобы защитить границу с Украиной.

Источник: посол США в Словакии Гаутам Рана, Dennik N, "Европейская правда"

Детали: Проект призван помочь Братиславе защитить границу от незаконного перемещения оружия, наркотиков и людей, а также способствовать легальной торговле.

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"В течение следующих двух лет Соединенные Штаты обеспечат словацкие учреждения тренингами и критически важным оборудованием, чтобы улучшить их способность защищать границу", – подчеркнул Рана.

По его словам, усиление безопасности границ имеет важное значение для общей безопасности, экономического процветания и национального суверенитета Словакии.

Ранее сообщалось, что в Словакии 500 военнослужащих ежедневно будут помогать полицейским патрулям в борьбе с нелегальной миграцией.

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Власти Словакии сейчас фиксируют значительный рост вторичной транзитной миграции, показатели которой уже превышают цифры времен миграционного кризиса 2015 года.

Премьер-министр Людовит Одор заявил, что на момент, когда полиция обратилась с такой просьбой, интенсивность нелегальной миграции не была настолько значительной, чтобы требовать помощи армии.

Он признал, что войска могли бы быть развернуты на границе в качестве меры предосторожности, но в то же время добавил, что такой шаг вызвал бы больше беспокойства.

Темы: СловакияСШАграница
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