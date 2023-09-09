В небе над Донецком взвился флаг Украины, который запустили защитники

Украинские военные 9 сентября в Авдеевке Донецкой области в честь дня города запустили в небо государственный флаг Украины, он полетел в сторону оккупированного Донецка и впоследствии приземлился в Ленинском районе города.

Источник: начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире национального телемарафона, сообщает "Суспільне", Telegram-каналы

Прямая речь: "Сегодня 245 годовщина со дня основания Авдеевки. День мы начали с активности - запустили в небо государственный флаг на шариках. Он полетел на Донецк. Уже слышим перехваты, они там немного бесятся по этому поводу. Пытались его сбить. Но над Киевским районом Донецка государственный флаг уже развевается".

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Утром 9 сентября местный телеграмм-канал опубликовал несколько видео, на которых украинский флаг летит на воздушных шариках в небе над Киевским и Калининским районом оккупированного Донецка.