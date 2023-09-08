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В Торецке снаряд РФ попал в частный дом: ранены двое подростков и их родители

Валентина РоманенкоПятница, 8 сентября 2023, 18:03
В Торецке снаряд РФ попал в частный дом: ранены двое подростков и их родители
иллюстрация прокуратуры

Россияне из артиллерии ранили двух подростков и их родителей в Торецке Донецкой области.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: В 12:20 8 сентября оккупанты обстреляли пгт Северное города Торецка. По предварительным данным, войска РФ атаковали населенный пункт из артиллерии.

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Вражеский снаряд попал в частный дом, в котором находилась семья, в результате чего получили ранения двое братьев 14 и 15 лет и их 37-летняя мать и 43-летний отец.

Пострадавшим оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Начато уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.

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Темы: Донецкая областьвойна
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