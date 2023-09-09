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Суд разрешил спецрасследование в отношении подозреваемого в госизмене Кузьмина

Станислав ПогориловСуббота, 9 сентября 2023, 11:15
Суд разрешил спецрасследование в отношении подозреваемого в госизмене Кузьмина
РЕНАТ КУЗЬМИН. ФОТО С САЙТА ВР

Суд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении подозреваемого в госизмене бывшего народного депутата от запрещенной партии "ОПЗЖ" Рената Кузьмина.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "По данным следствия, бывший народный избранник накануне и после полномасштабного вторжения РФ в Украину размещал в социальной сети и мобильном приложении пропагандистские материалы в ущерб стране".

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Детали: Сообщается, что с марта 2021 по март 2022 года Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях, на собственном сайте и Телеграмм-канале информацию, которая имела пропагандистский характер.

Таким образом он формировал в обществе антиукраинский настрой и информационно влиял в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, предоставляя представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Исполняющим обязанности Генпрокурора подписано сообщение ему о подозрении в государственной измене

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР.

Предыстория:

Темы: КузьмингосизменаОфис генпрокурора
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