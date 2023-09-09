Суд разрешил спецрасследование в отношении подозреваемого в госизмене Кузьмина
Суд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении подозреваемого в госизмене бывшего народного депутата от запрещенной партии "ОПЗЖ" Рената Кузьмина.
Источник: пресс-служба ОГП
Дословно: "По данным следствия, бывший народный избранник накануне и после полномасштабного вторжения РФ в Украину размещал в социальной сети и мобильном приложении пропагандистские материалы в ущерб стране".
Детали: Сообщается, что с марта 2021 по март 2022 года Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях, на собственном сайте и Телеграмм-канале информацию, которая имела пропагандистский характер.
Таким образом он формировал в обществе антиукраинский настрой и информационно влиял в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, предоставляя представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.
Исполняющим обязанности Генпрокурора подписано сообщение ему о подозрении в государственной измене
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР.
Предыстория:
- В октябре 2022 года и.о. генерального прокурора сообщил о подозрении в государственной измене Кузьмину.
- В январе президент Владимир Зеленский лишил гражданства Украины подозреваемых в коллаборационизме и госизмене Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.