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Рост производства не поможет России преодолеть "снарядный голод" - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 9 сентября 2023, 15:34
Рост производства не поможет России преодолеть снарядный голод - СМИ
Иллюстративное фото Getty Images

Россия сможет нарастить производство артиллерийских снарядов до 2 млн штук в год, но для войны такой интенсивности, которую она ведет в Украине этого будет недостаточно, считают собеседники Reuters.

Источник: Reuters, со ссылкой на неназванного западного чиновника, передает "Европейская правда"

Детали: Чиновник озвучил оценки, что РФ выстрелила в войне с Украиной за 2022 год 10-11 миллионов артиллерийских снарядов.

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"А если вы потратили 10 млн снарядов в прошлом году, бои продолжаются, а вы можете производить 1-2 млн снарядов в год - не думаю, что это очень сильная позиция", - отметил собеседник журналистов.

По его словам, производство танков в России может вырасти до 200 в год – что вдвое больше более давних западных оценок, но мало на фоне потерь, которые российские войска понесли в Украине.

"Когда вы потеряли 2000 танков, то нужно примерно десятилетие, чтобы вернуться на тот уровень, на котором вы были", – отметил чиновник, добавив, что РФ потеряла всего около 4 тысяч единиц бронетехники, более сотни самолетов и около 270 тысяч личного состава убитыми и ранеными.

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В материале не уточняют, на каких источниках основываются названные оценки. 

Оценки по потерям живой силы и бронетехники силы коррелируют с оценками Киева: более 268 тысяч личного состава и более 4500 единиц техники по состоянию на 9 сентября. В то же время, украинские оценки по самолетам противника гораздо выше, чем названная в материале цифра "более сотни": 315, не считая вертолетов.

Собеседник журналистов сказал также, что переговоры Москвы с Северной Кореей скорее всего – об артиллерийских снарядах и являются свидетельством тяжелого положения РФ.

"Им уже приходится идти к таким сомнительным партнерам, чтобы как-то продолжать свое вторжение-катастрофу... И это будет немало им стоить, потому что КНДР хочет получить выгодные условия", – отметил чиновник.

Он напомнил также о тяжелом состоянии российской экономики, что в перспективе создает риски социальной нестабильности и роста недовольства властью.

Что предшествовало:

  • Литва в пятницу объявила о передаче Украине 1,5 миллиона боеприпасов.
  • В разведывательном управлении Пентагона считают реалистичным прорыв Украиной остальных линий обороны РФ до конца года.

Темы: Росcиявойнаоружиепроизводство
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