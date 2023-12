Армия Израиля заявила, что провела рейды в секторе Газа 

Израильская армия заявила, что в пятницу провела "локальные рейды" в секторе Газа с целью зачистки территории от потенциальных террористов.

Источник: The Times of Israel

Детали: Армия обороны Израиля заявила, что в сектор Газа заходили пехота и танки.

Представитель израильского ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что бронетанковые и пехотные силы провели поиски и "сорвали запуск противотанковых управляемых ракет".

"Силы обнаружили находки, которые могут помочь в поисках пропавших без вести", - сказал Хагари.

