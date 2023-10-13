Армия Израиля заявила, что провела рейды в секторе Газа
Израильская армия заявила, что в пятницу провела "локальные рейды" в секторе Газа с целью зачистки территории от потенциальных террористов.
Источник: The Times of Israel
Детали: Армия обороны Израиля заявила, что в сектор Газа заходили пехота и танки.
Представитель израильского ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что бронетанковые и пехотные силы провели поиски и "сорвали запуск противотанковых управляемых ракет".
"Силы обнаружили находки, которые могут помочь в поисках пропавших без вести", - сказал Хагари.
🔻 The past 24hrs:
The IDF conducted raids in Gazan territory to eliminate the threat of terrorist cells and infrastructure.
Soldiers collected evidence that will aid in📍locating hostages.
The IAF continued striking Hamas terrorist targets and anti-tank missile launchers in… pic.twitter.com/QEr9KCM7R7— Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль.
- Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Сообщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.
- Также сообщалось, что Израиль вернул под контроль все районы на границе возле Сектора Газа.
- 10 октября Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа.