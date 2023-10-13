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Армия Израиля заявила, что провела рейды в секторе Газа 

"Украинская правда"Пятница, 13 октября 2023, 21:30
Армия Израиля заявила, что провела рейды в секторе Газа 
Фото: Getty Images

Израильская армия заявила, что в пятницу провела "локальные рейды" в секторе Газа с целью зачистки территории от потенциальных террористов.

Источник: The Times of Israel

Детали: Армия обороны Израиля заявила, что в сектор Газа заходили пехота и танки.

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Представитель израильского ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что бронетанковые и пехотные силы провели поиски и "сорвали запуск противотанковых управляемых ракет".

"Силы обнаружили находки, которые могут помочь в поисках пропавших без вести", - сказал Хагари.

Предыстория:

  • 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль.
  • Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Сообщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.
  • Также сообщалось, что Израиль вернул под контроль все районы на границе возле Сектора Газа.
  • 10 октября Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа.

Темы: Израильвойна
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