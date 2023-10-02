Еще одна страна ЕС закроет границу для авто с российскими номерами

До конца дня понедельника Болгария прекратит въезд российских автомобилей на территорию страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление директора Пограничной полиции Болгарии Антона Златанова в программе "День начинается" на БНТ

Детали: "Мы работали с четверга до вчерашнего дня очень активно. Я уверен, что до конца дня на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских легковых автомобилей в нашу страну", - сказал Златанова.

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Златанов не уточнил, сколько российских автомобилей въезжает в страну ежемесячно, но подчеркнул, что их немного.

Сейчас все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ.

Также аналогичное решение приняли Польша, Финляндия и Норвегия.

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Это произошло после того, как Еврокомиссия опубликовала разъяснения относительно давно примененных ограничений на ввоз и вывоз товаров в или из России. В ЕК уточнили, что под запрет попадают в том числе автомобили и некоторые товары независимо от того, являются ли они личными вещами путешественников.