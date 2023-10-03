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США предупредили Китай об ограничениях на экспорт оборудования для производства чипов

"Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 01:54
США предупредили Китай об ограничениях на экспорт оборудования для производства чипов
ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ФОТОГРАФИЯ, computerworld

Администрация Байдена предупредила Пекин о своих планах обновить правила, которые ограничивают поставки чипов искусственного интеллекта и инструментов для производства чипов в Китай.

Источник: Reuters

Детали: Министерство торговли, которое контролирует экспорт, работает над обновлением ограничений, которые впервые ввели 7 октября прошлого года. 

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Источники Reuters сообщили, что обновление имеет целью ограничить доступ к большему количеству инструментов для изготовления микросхем в соответствии с новыми голландскими и японскими правилами, а также закрыть некоторые лазейки в экспортных ограничениях на микросхемы искусственного интеллекта.

Темы: СШАКитай
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