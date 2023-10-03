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Следком РФ обвинил Буданова, Олещука, Неижпапу и Бурденюка в "терроризме" 

Елена РощинаВторник, 3 октября 2023, 09:25
Следком РФ обвинил Буданова, Олещука, Неижпапу и Бурденюка в терроризме 
Следственный комитет России, фото ТАСС

В России из-за атак беспилотников обвинили в терроризме главу украинской военной разведки Кирилла Буданова, командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапу и командира украинского полка беспилотников Сергея Бурденюка.

Источник: Следственный комитет Российской Федерации (Следком)

Детали: Хотя войну начала Россия и ее армия регулярно атакует объекты гражданской инфраструктуры в Украине, СК РФ выдвинул обвинения представителям высшего военного руководства Украины за атаки беспилотными летательными аппаратами на объекты гражданской инфраструктуры в Российской Федерации. 

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Как утверждает СК РФ, следствие собрало доказательства причастности высшего военного руководства Украины к организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более 100 ударов с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по территориям Москвы и Московской области, других регионов РФ и оккупированного Россией Крыма.  

Дословно: "Заочно обвинения в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), предъявлены главе Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами  Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку. 

Также установлено, что фигуранты привлекали к совершению преступлений подчиненных им по службе военнослужащих". 

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Детали: Следком планирует в ближайшее время "объявить их в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно".

 
Кирилл Буданов, Николай Олещук, Алексей Неижпапа, Сергей Бурденюк
СКР

Также СК РФ продолжит устанавливать личности причастных к совершению "терактов".

Напомним: Украинские спецслужбы и, вероятно, партизаны в России, все чаще наносят удары беспилотниками по военным объектам РФ, среди которых аэродромы с военными самолетами и производства оружия, как то авиазавод, где производили ракеты X-59.

Однако в конце сентября 2023 года украинские беспилотники атаковали электрическую подстанцию в Курской области РФ, к которой были подключены важные военные объекты врага. В СБУ предупредили: если РФ и дальше будет обстреливать украинские объекты инфраструктуры, то получит в ответ еще больше ударов.

Российская армия с начала полномасштабной войны против Украины атаковала гражданские объекты – нефтебазы, железную дорогу, учреждения образования и культуры, – а прошлой осенью и зимой активно била ракетами и ударными дронами по энергетическим объектам в Украине. Удары по энергетике продолжились и в сентябре этого года.

Темы: РосcиявойнаБудановВооруженные силы
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