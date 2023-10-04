В Эстонии рекордно упала поддержка приема беженцев из Украины – опрос
Поддержка приема украинских беженцев среди жителей Эстонии упала до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR
Детали: В сентябре 60% жителей Эстонии считали, что государство в случае необходимости должно принимать украинских беженцев, свидетельствует опрос, проведенный Turu-uuringute по заказу Государственной канцелярии страны.
По сообщению Госканцелярии, поддержка приема украинских беженцев среди всех жителей опустилась до самого низкого уровня с начала полномасштабной агрессии России против Украины.
Поддержка приема беженцев особенно заметно снизилась среди эстонцев. Если в первом полугодии 2023 года прием украинских беженцев поддерживали от 74% до 82% эстонских респондентов, то в сентябре таких было только 66%.
Среди жителей других национальностей поддержка приема украинских беженцев колебалась от 48% до 56% в первой половине 2023 года, а в сентябре опустилась до 46%.
Против принятия Эстонией украинских беженцев в сентябре были 33% респондентов, еще 10% не сумели высказаться по этому поводу.
В мае, когда был проведен предварительный опрос, 73% жителей Эстонии считали, что государство в случае необходимости должно принимать украинских беженцев.
Опрос Turu-uuringute проводили с 7 по 12 сентября, в нем приняли участие 1510 человек в возрасте 15 лет и старше по всей Эстонии.
Напомним:
- Страны ЕС в сентябре решили продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины до 4 марта 2025 года.