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В Эстонии рекордно упала поддержка приема беженцев из Украины – опрос

Татьяна ЛозовенкоСреда, 4 октября 2023, 11:07
В Эстонии рекордно упала поддержка приема беженцев из Украины – опрос
ФЛАГ ЭСТОНИИ. ФОТО UNSPLASH.COM

Поддержка приема украинских беженцев среди жителей Эстонии упала до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: В сентябре 60% жителей Эстонии считали, что государство в случае необходимости должно принимать украинских беженцев, свидетельствует опрос, проведенный Turu-uuringute по заказу Государственной канцелярии страны.

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По сообщению Госканцелярии, поддержка приема украинских беженцев среди всех жителей опустилась до самого низкого уровня с начала полномасштабной агрессии России против Украины.

Поддержка приема беженцев особенно заметно снизилась среди эстонцев. Если в первом полугодии 2023 года прием украинских беженцев поддерживали от 74% до 82% эстонских респондентов, то в сентябре таких было только 66%.

Среди жителей других национальностей поддержка приема украинских беженцев колебалась от 48% до 56% в первой половине 2023 года, а в сентябре опустилась до 46%.

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Против принятия Эстонией украинских беженцев в сентябре были 33% респондентов, еще 10% не сумели высказаться по этому поводу.

В мае, когда был проведен предварительный опрос, 73% жителей Эстонии считали, что государство в случае необходимости должно принимать украинских беженцев.

Опрос Turu-uuringute проводили с 7 по 12 сентября, в нем приняли участие 1510 человек в возрасте 15 лет и старше по всей Эстонии.

Напомним:

Темы: Эстонияопросбеженцы
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