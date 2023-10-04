За сутки из-за агрессии РФ погиб один гражданский, еще 24 ранены

В результате российской агрессии за сутки погиб один человек, еще 24 человека получили ранения, большинство из них - на Херсонщине.

Источник: сводка ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 9:00

Детали: На Черниговщине за сутки - 10 обстрелов (70 взрывов). Враг обстреливал из минометов и артиллерии Новгород-Северский, Черниговский и Корюковский районы. Зафиксированы также запуски 7 неуправляемых авиационных ракет (взорвались на территории Семеновской общины Новгород-Северского района).

Реклама:

В пограничном селе Сновского общества после обстрела из артиллерии случился пожар жилого дома и 5 хозяйственных зданий.

О потерях среди местного населения или других повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумская область: ночью и утром россияне совершили 2 минометных обстрела. Зафиксировано 10 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская (3 взрыва) и Середино-Будская (7 взрывов) громады. Без последствий.

ВИДЕО ДНЯ

Во вторник в течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничья. Зафиксировано 79 взрывов из минометов и артиллерии. Обстрелам подверглись Николаевская сельская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская громады.

В результате обстрела Белопольской громады поврежден частный жилой дом. Без человеческих жертв.

Днепропетровщина: ночью враг покрыл артиллерийским огнем Мировскую громаду, что на Никопольщине. Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, линии электропередач. Обошлось без погибших и пострадавших.

Во вторник днем враг целился по Никопольщине. Дроном-камикадзе ударил по Марганецкой громаде. Последствия выясняются. Без пострадавших.

Запорожская область: за прошедшие сутки враг вел огонь по 22 городам и селам области, зафиксировано 122 удара

Оккупанты всадили 4 авиационными бомбами по Орехову и Новодаровке, осуществили 10 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Малой Токмачки, Полтавки, Новодаровки и Степного, а также 9 БПЛА-атак Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Темировки и Малых Щербаков.

99 артобстрелов пришлись по территории Ольговского, Красного, Волшебного Белогорья, Левадного, Преображенки, Роботино, Степного, Пятихаток, Малых Щербаков и других прифронтовых населенных пунктов.

Поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

Харьковщина: этой ночью враг нанес удар по пгт Боровая Изюмского района, предварительно - управляемой авиабомбой. Зафиксировано попадание в центре поселка, повреждения получили 2-этажный жилой дом, помещение полиции, детсада, здание Боровского районного центра занятости и дома культуры. Пострадала женщина 70 лет, имела незначительные повреждения, в госпитализации не нуждалась.

Во вторник в результате обстрелов с. Казачья Лопань Харьковского района повреждены 5 частных жилых домов. Информация о пострадавших и разрушениях еще уточняется.

В результате минометного обстрела с. Гурьев Казачок Богодуховского района повреждено здание общеобразовательной школы.

Во вторник также рашисты обстреляли из РСЗО с. Одноробовка Богодуховского района: повреждены 7 частных домов, гараж.

В результате обстрела с. Ивашки Богодуховского района повреждено здание Ивашковского инкубатора и здание Ивашковского Спиртзавода.

В г. Купянск обстрелом поврежден частный жилой дом. Также во вторник поврежден частный дом в результате обстрела с. Тихое Чугуевского района.

Луганщина: в результате артиллерийского обстрела в окрестностях Невского зафиксировано около 30 взрывов. В центре села разорвались четыре авиабомбы КАБ-500.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали также Макеевка и Белогоровка. Не прекращаются и авиационные удары; очередной - неподалеку от Новоселовского.

За сутки противник совершил 151 обстрел (554 снаряда).

Донецкая область: под огнем рашистов за прошедшие сутки - 9 населенных пунктов: Авдеевка, Константиновка, Курахово, пгт Вишневое, пгт Очеретино, с.Ясная Поляна, с.Елизаветовка, с.Ильиновка, с.Шахтерское.

Повреждены 26 жилых домов (из них 7 - многоквартирные), хозяйственная постройка, магазин, 4 гражданских автомобиля, 5 грузовых автомобилей, 2 автобуса, 2 автоприцепа, 8 гаражей, 2 ЛЭП, здание цеха.

В Донецкой области за сутки: 7 раненых.

Николаевская область: во вторник враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Днем артиллерийским обстрелам подверглась акватория Очаковской громады. Прошло без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 100 обстрелов (699 снарядов), из них по г. Херсон - 8 обстрелов (39 снарядов).

Во вторник оккупанты обстреляли Чернобаевку. В результате обстрелов повреждены жилье людей, образовательные учреждения, админздания. К счастью, обошлось без жертв.

Ночью по Ингульцу зафиксировано три "прилета" артиллерии. Вражескими снарядами уничтожены админздание и библиотека, повреждены церковь, почта и агропредприятие.

Под огнем оказались жилые кварталы в центре Херсона. Повреждены дома херсонцев, автомобили и бутики. В результате этих вражеских ударов люди не пострадали.

В Змиевке россияне обстреляли жилой дом. Ранения получил 65-летний мужчина.

Из-за российского обстрела Киндейки ранения получили 54-летняя и 65-летняя женщины и 63-летний мужчина.

В результате обстрела Херсона во вторник днем легкие ранения получил 49-летний мужчина.

Оккупационные войска нанесли авиаудар по Антоновке. Ранения получили шесть человек. Смертельные ранения получил 69-летний мужчина, который на момент вражеского удара находился в гараже.

В результате обстрела Белозерки ранения получили 46-летняя женщина, 41-летний и 45-летний мужчины. Оккупанты совершили артиллерийский обстрел с. Веселое. Ранения получила 81-летняя женщина. Вблизи села Новокаиры во время вражеского обстрела ранения получил 52-летний мужчина.

Всего за сутки по области: один человек погиб, еще 16 получили ранения.