За сутки из-за агрессии РФ погиб один гражданский, еще 24 ранены
В результате российской агрессии за сутки погиб один человек, еще 24 человека получили ранения, большинство из них - на Херсонщине.
Источник: сводка ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 9:00
Детали: На Черниговщине за сутки - 10 обстрелов (70 взрывов). Враг обстреливал из минометов и артиллерии Новгород-Северский, Черниговский и Корюковский районы. Зафиксированы также запуски 7 неуправляемых авиационных ракет (взорвались на территории Семеновской общины Новгород-Северского района).
В пограничном селе Сновского общества после обстрела из артиллерии случился пожар жилого дома и 5 хозяйственных зданий.
О потерях среди местного населения или других повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.
Сумская область: ночью и утром россияне совершили 2 минометных обстрела. Зафиксировано 10 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская (3 взрыва) и Середино-Будская (7 взрывов) громады. Без последствий.
Во вторник в течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничья. Зафиксировано 79 взрывов из минометов и артиллерии. Обстрелам подверглись Николаевская сельская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская громады.
В результате обстрела Белопольской громады поврежден частный жилой дом. Без человеческих жертв.
Днепропетровщина: ночью враг покрыл артиллерийским огнем Мировскую громаду, что на Никопольщине. Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, линии электропередач. Обошлось без погибших и пострадавших.
Во вторник днем враг целился по Никопольщине. Дроном-камикадзе ударил по Марганецкой громаде. Последствия выясняются. Без пострадавших.
Запорожская область: за прошедшие сутки враг вел огонь по 22 городам и селам области, зафиксировано 122 удара
Оккупанты всадили 4 авиационными бомбами по Орехову и Новодаровке, осуществили 10 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Малой Токмачки, Полтавки, Новодаровки и Степного, а также 9 БПЛА-атак Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Темировки и Малых Щербаков.
99 артобстрелов пришлись по территории Ольговского, Красного, Волшебного Белогорья, Левадного, Преображенки, Роботино, Степного, Пятихаток, Малых Щербаков и других прифронтовых населенных пунктов.
Поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.
Харьковщина: этой ночью враг нанес удар по пгт Боровая Изюмского района, предварительно - управляемой авиабомбой. Зафиксировано попадание в центре поселка, повреждения получили 2-этажный жилой дом, помещение полиции, детсада, здание Боровского районного центра занятости и дома культуры. Пострадала женщина 70 лет, имела незначительные повреждения, в госпитализации не нуждалась.
Во вторник в результате обстрелов с. Казачья Лопань Харьковского района повреждены 5 частных жилых домов. Информация о пострадавших и разрушениях еще уточняется.
В результате минометного обстрела с. Гурьев Казачок Богодуховского района повреждено здание общеобразовательной школы.
Во вторник также рашисты обстреляли из РСЗО с. Одноробовка Богодуховского района: повреждены 7 частных домов, гараж.
В результате обстрела с. Ивашки Богодуховского района повреждено здание Ивашковского инкубатора и здание Ивашковского Спиртзавода.
В г. Купянск обстрелом поврежден частный жилой дом. Также во вторник поврежден частный дом в результате обстрела с. Тихое Чугуевского района.
Луганщина: в результате артиллерийского обстрела в окрестностях Невского зафиксировано около 30 взрывов. В центре села разорвались четыре авиабомбы КАБ-500.
От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали также Макеевка и Белогоровка. Не прекращаются и авиационные удары; очередной - неподалеку от Новоселовского.
За сутки противник совершил 151 обстрел (554 снаряда).
Донецкая область: под огнем рашистов за прошедшие сутки - 9 населенных пунктов: Авдеевка, Константиновка, Курахово, пгт Вишневое, пгт Очеретино, с.Ясная Поляна, с.Елизаветовка, с.Ильиновка, с.Шахтерское.
Повреждены 26 жилых домов (из них 7 - многоквартирные), хозяйственная постройка, магазин, 4 гражданских автомобиля, 5 грузовых автомобилей, 2 автобуса, 2 автоприцепа, 8 гаражей, 2 ЛЭП, здание цеха.
В Донецкой области за сутки: 7 раненых.
Николаевская область: во вторник враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской громады. Пострадавших нет.
Днем артиллерийским обстрелам подверглась акватория Очаковской громады. Прошло без пострадавших.
Херсонщина: за сутки по области противник совершил 100 обстрелов (699 снарядов), из них по г. Херсон - 8 обстрелов (39 снарядов).
Во вторник оккупанты обстреляли Чернобаевку. В результате обстрелов повреждены жилье людей, образовательные учреждения, админздания. К счастью, обошлось без жертв.
Ночью по Ингульцу зафиксировано три "прилета" артиллерии. Вражескими снарядами уничтожены админздание и библиотека, повреждены церковь, почта и агропредприятие.
Под огнем оказались жилые кварталы в центре Херсона. Повреждены дома херсонцев, автомобили и бутики. В результате этих вражеских ударов люди не пострадали.
В Змиевке россияне обстреляли жилой дом. Ранения получил 65-летний мужчина.
Из-за российского обстрела Киндейки ранения получили 54-летняя и 65-летняя женщины и 63-летний мужчина.
В результате обстрела Херсона во вторник днем легкие ранения получил 49-летний мужчина.
Оккупационные войска нанесли авиаудар по Антоновке. Ранения получили шесть человек. Смертельные ранения получил 69-летний мужчина, который на момент вражеского удара находился в гараже.
В результате обстрела Белозерки ранения получили 46-летняя женщина, 41-летний и 45-летний мужчины. Оккупанты совершили артиллерийский обстрел с. Веселое. Ранения получила 81-летняя женщина. Вблизи села Новокаиры во время вражеского обстрела ранения получил 52-летний мужчина.
Всего за сутки по области: один человек погиб, еще 16 получили ранения.