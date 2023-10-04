МИД подтвердил: Украинцы погибли в аварии автобуса в Венеции
Украинский МИД подтвердили, что украинские граждане есть среди жертв аварии автобуса, которая произошла 3 октября в районе Венеции Местре.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Олега Николенко
Прямая речь Николенко: "Известно о пяти погибших украинцах, еще трое травмированы. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь в больнице. По имеющейся информации, туристический автобус с 40 пассажирами сорвался с эстакады и упал с высоты".
Детали: По его словам, украинское посольство в Риме и генеральное консульство в Милане уже решают вопросы, связанные с этим дорожно-транспортным происшествием.
В частности, украинские консулы взаимодействуют с итальянскими правоохранителями в контексте выяснения всех обстоятельств ДТП, держат на контроле лечение украинских граждан и устанавливают связь с родственниками.
Детали:
- Около 20:00 3 октября в районе Венеции Местре упал с эстакады, разбился и загорелся автобус, который вез туристов в кемпинг в Маргери.
- В ужасной аварии погиб 21 человек. В префектуре Венеции сообщили, что среди погибших идентифицировали 5 граждан Украины, также есть украинцы и среди раненых.