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МИД подтвердил: Украинцы погибли в аварии автобуса в Венеции

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 4 октября 2023, 08:34
МИД подтвердил: Украинцы погибли в аварии автобуса в Венеции
Скриншот из видео Local Team

Украинский МИД подтвердили, что украинские граждане есть среди жертв аварии автобуса, которая произошла 3 октября в районе Венеции Местре.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Олега Николенко

Прямая речь Николенко: "Известно о пяти погибших украинцах, еще трое травмированы. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь в больнице. По имеющейся информации, туристический автобус с 40 пассажирами сорвался с эстакады и упал с высоты".

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Детали: По его словам, украинское посольство в Риме и генеральное консульство в Милане уже решают вопросы, связанные с этим дорожно-транспортным происшествием.

В частности, украинские консулы взаимодействуют с итальянскими правоохранителями в контексте выяснения всех обстоятельств ДТП, держат на контроле лечение украинских граждан и устанавливают связь с родственниками.

Детали:

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Темы: ИталияДТПжертвыМИД
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