Зеленский провел ежедневный селектор: долго говорил с Будановым, есть о чем рассказать

Президент Владимир Зеленский 4 октября провел селекторные совещания, где обсудили потребности воинов, президент заслушал отчеты разведок и силовиков, отдельно провел долгий разговор с главой ГУР Кириллом Будановым.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Ежедневный селектор. Обсудили потребности, о которых услышал вчера от воинов на Харьковщине. Сверили динамику поступления основных калибров. Дал поручение интенсифицировать работу там, где есть договоренности, но реализация задерживается.

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Заслушал отчеты разведок и текущие результаты деятельности нашей контрразведки - СБУ. А также отчет министра внутренних дел в частности по ликвидации последствий ночных обстрелов.

Отдельно провел длительное совещание с Кириллом Будановым. Есть о чем рассказать, но позже".