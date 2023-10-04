САП будет просить для мэра Сум ареста с залогом в ₴10 миллионов

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать в Высший антикоррупционный суд об избрании задержанному на взятке мэру Сум Александру Лысенко меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 10 млн гривен залога.

Источник: заместитель руководителя САП Андрей Синюк в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "САП будет ходатайствовать об аресте мэра города Сумы с возможностью внесения 10 млн гривен залога".

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Детали: По словам Синюка, прокурор также будет просить в суде арест с возможностью внесения 5 млн гривен залога и для главы Департамента инфраструктуры Сумского горсовета.

Что предшествовало: 2 октября НАБУ и СБУ сообщили о разоблачении при получении взятки мэра Сум Александра Лысенко и директора одного из департаментов городского совета Александра Журбы.

Сообщалось, что фигурантов задержали с поличным во время получения последнего транша взятки в 1,4 млн грн.

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По данным следствия, чиновники требовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса в городе. Они "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Фигуранты требовали с предпринимателей 2 млн 130 тыс. грн. В случае отказа платить - угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.