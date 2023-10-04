Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

САП будет просить для мэра Сум ареста с залогом в ₴10 миллионов

Валентина РоманенкоСреда, 4 октября 2023, 14:31
САП будет просить для мэра Сум ареста с залогом в ₴10 миллионов
Задержание Лысенко. фото источника УП

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать в Высший антикоррупционный суд об избрании задержанному на взятке мэру Сум Александру Лысенко меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 10 млн гривен залога.

Источник: заместитель руководителя САП Андрей Синюк в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "САП будет ходатайствовать об аресте мэра города Сумы с возможностью внесения 10 млн гривен залога".

Реклама:

Детали: По словам Синюка, прокурор также будет просить в суде арест с возможностью внесения 5 млн гривен залога и для главы Департамента инфраструктуры Сумского горсовета.

Что предшествовало: 2 октября НАБУ и СБУ сообщили о разоблачении при получении взятки мэра Сум Александра Лысенко и директора одного из департаментов городского совета Александра Журбы.

Сообщалось, что фигурантов задержали с поличным во время получения последнего транша взятки в 1,4 млн грн.

ВИДЕО ДНЯ

По данным следствия, чиновники требовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса в городе. Они "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Фигуранты требовали с предпринимателей 2 млн 130 тыс. грн. В случае отказа платить - угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.

Темы: взяткаСумыНАБУАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука

У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов

В США призвали Зеленского сосредоточиться на борьбе с коррупцией

Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи

Российский корабль "Павел Державин" получил повреждения возле Севастополя – спикер ВМС

фотоВ Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр – его задержали

Все новости...
взятка
НАБУ за 4,5 месяца завершило следствие по делу экс-главы Верховного Суда
На взятке в 2 миллиона задержали мэра Сум
Пограничника арестовали за вымогательство $10 тысяч: обещал беспрепятственный выезд мужчине
Последние новости
13:09
В Минэкономики прогнозируют рост ВВП Украины в этом году на 4%
13:05
На блок-посту в Киеве раздались выстрелы: полиция выясняет обстоятельства
13:00
Оккупанты распространяют фейк о продаже на аукционе квартиры Елены Зеленской в Крыму
12:44
фотоВ Киеве во время пожара женщина выпрыгнула из окна и погибла
12:39
Украина готовится значительно увеличить экспорт зерна через Румынию и Молдову – Шмыгаль
12:38
Буданов о войне: Мы выбились из графика
12:26
СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука
12:10
У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов
12:04
В lifecell прокомментировали арест корпоративных прав российских олигархов: "Не имеют никакого контроля"
11:56
Газа будет без света, воды и топлива, пока не освободит заложников – минэнергетики Израиля
Все новости...
Реклама: