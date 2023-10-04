НАБУ за 4,5 месяца завершило следствие по делу экс-главы Верховного Суда
Антикоррупционные органы уже завершили расследование по подозрению в получении взятки в сумме 2,7 млн долларов США бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева, которого задержали с поличным 15 мая этого года.
Источник: Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на сайте и в Telegram
Детали: 3 октября 2023 года НАБУ и САП завершили расследование по подозрению главы Верховного Суда в получении неправомерной выгоды на сумму 2,7 млн долларов США. Материалы дела по ч. 4 ст. 368 УК Украины открыто.
По данным следствия, в 2002 году украинский бизнесмен приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината (далее – ГОК) у четырех компаний (далее – бывшие акционеры). Речь идет о Константине Жеваго и Полтавском горно-обогатительном комбинате (уточнение УП).
18 лет спустя бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако, суд отказал в удовлетворении требований.
В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.
По данным НАБУ, чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом одного из столичных адвокатских объединений, который имел связи с судьями Верховного Суда.
В течение марта-апреля 2023 года он передал адвокату 2,7 млн долларов США (1,8 млн долларов США – судьям Верховного Суда, остальное – как "оплата" посреднических услуг).
В итоге Верховный Суд в апреле 2023 года принял решение в пользу бизнесмена. Во время следственных действий НАБУ и САП задокументировали передачу и получение двумя траншами 1,8 млн долларов США.
Предыстория:
- 15 мая 2023 года во время получения второго транша в 450 тысяч долларов США глава Верховного Суда и адвокат были пойманы "на горячем". На следующий же день Пленум Верховного суда выразил недоверие Всеволоду Князеву, он лишился должности главы ВС.
- СМИ сообщали, что Всеволод Князев получал деньги от людей, которые действовали в интересах олигарха Константина Жеваго. Прессслужба Жеваго утверждала, что он не имеет отношения к даче взятки.
- 16 мая 2023 года НАБУ и САП сообщили главе Верховного Суда и адвокату о подозрении. 3 августа 2023 года о подозрении сообщили и владельцу группы "Финансы и кредит" Константину Жеваго. Расследование в отношении адвоката выделили в отдельное уголовное производство.
- Всеволод Князев находится в СИЗО, однако Апелляционная палата ВАКС уже трижды уменьшала ему залог: 31 мая – со 107,3 млн грн до 75 млн грн, 5 сентября – с 75-ти до 55 миллионов гривен, 26 сентября – с 55 млн до 45 млн гривен.
- Князев жаловался, что из-за ареста всего имущества и счетов у него нет средств даже на то, чтобы оплатить в СИЗО доступ к Интернету.