НАБУ за 4,5 месяца завершило следствие по делу экс-главы Верховного Суда

Антикоррупционные органы уже завершили расследование по подозрению в получении взятки в сумме 2,7 млн долларов США бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева, которого задержали с поличным 15 мая этого года.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на сайте и в Telegram

Детали: 3 октября 2023 года НАБУ и САП завершили расследование по подозрению главы Верховного Суда в получении неправомерной выгоды на сумму 2,7 млн долларов США. Материалы дела по ч. 4 ст. 368 УК Украины открыто.

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По данным следствия, в 2002 году украинский бизнесмен приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината (далее – ГОК) у четырех компаний (далее – бывшие акционеры). Речь идет о Константине Жеваго и Полтавском горно-обогатительном комбинате (уточнение УП).

18 лет спустя бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако, суд отказал в удовлетворении требований.

В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

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По данным НАБУ, чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом одного из столичных адвокатских объединений, который имел связи с судьями Верховного Суда.

В течение марта-апреля 2023 года он передал адвокату 2,7 млн долларов США (1,8 млн долларов США – судьям Верховного Суда, остальное – как "оплата" посреднических услуг).

В итоге Верховный Суд в апреле 2023 года принял решение в пользу бизнесмена. Во время следственных действий НАБУ и САП задокументировали передачу и получение двумя траншами 1,8 млн долларов США.

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