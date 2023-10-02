Пограничника арестовали за вымогательство $10 тысяч: обещал беспрепятственный выезд мужчине

Военнослужащему пограничного отряда ГПСУ сообщили подозрение по факту получения неправомерной выгоды за содействие в беспрепятственном пересечении государственной границы.

Источник: ГБР, полиция, Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона

Детали: По данным следствия, в сентябре 2023 года за 10 тысяч долларов США пограничник обещал изготовить клиентам документы с "правильными" выводами военно-врачебной комиссии и снятием с воинского учета по болезни или инвалидности.

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В дальнейшем с готовыми "справками" он предлагал помочь мужчине беспрепятственно пересечь государственную границу Украины. Следствие устанавливает, как именно правоохранитель планировал изготавливать поддельные документы, и были ли привлечены к этому другие должностные лица.

Работники ГБР задержали правоохранителя с поличным во время получения очередной оплаты за услугу 27 сентября.

фото полиции

Ему сообщили о подозрении во взяточничестве.

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фото полиции

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 501 908 грн, он отстранен от занимаемой должности.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Следственные действия по установлению других фактов правонарушений продолжаются.