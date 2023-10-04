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Сунак призвал союзников дать Украине необходимое для победы

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 4 октября 2023, 16:09
Сунак призвал союзников дать Украине необходимое для победы
СУНАК И ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО ОП

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак напомнил о весомом вкладе страны в обороноспособность Украины и призвал партнеров дать украинцами "необходимое для того, чтобы завершить работу".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Сунака в Twitter (X)

Детали: Риши Сунак напомнил, что Великобритания стала первой страной, которая приняла решение предоставить Украине танки и подтолкнула к такому шагу еще более десятка стран, а затем так же произошло с обучением украинских пилотов на западных истребителях.

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Прямая речь: "Я говорю нашим союзникам: дайте президенту Зеленскому нужные инструменты - и украинцы завершат работу".

Больше деталей: Владимир Зеленский в комментариях ответил, что Украина глубоко ценит лидерство Великобритании в вопросе военной помощи.

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Что предшествовало:

  • Экс-министр обороны Бен Уоллес недавно опубликовал колонку, где убеждает, что Украина движется к победе и сможет достичь ее, если военная поддержка со стороны стран Запада будет своевременной и достаточной.
  • В то же время неофициально звучали заявления, что Великобритания уже отдала Украине большинство того, что могла отдать без рисков для собственной обороноспособности.

Темы: СунакВеликобританияпомощь Украинеоружие
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