Сунак призвал союзников дать Украине необходимое для победы

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак напомнил о весомом вкладе страны в обороноспособность Украины и призвал партнеров дать украинцами "необходимое для того, чтобы завершить работу".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Сунака в Twitter (X)

Детали: Риши Сунак напомнил, что Великобритания стала первой страной, которая приняла решение предоставить Украине танки и подтолкнула к такому шагу еще более десятка стран, а затем так же произошло с обучением украинских пилотов на западных истребителях.

Прямая речь: "Я говорю нашим союзникам: дайте президенту Зеленскому нужные инструменты - и украинцы завершат работу".

