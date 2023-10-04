Украина и Швеция договорились начать переговоры о "гарантиях безопасности"
Среда, 4 октября 2023, 18:30
Главы МИД Украины и Швеции Дмитрий Кулеба и Тобиас Билльстрьом договорились начать переговоры для достижения соглашения о так называемых гарантиях безопасности.
Источник: Кулеба в Twitter (X), сообщает "Европейская правда"
Детали: "Во время разговора мы с Тобиасом Билльстрёмом договорились начать переговоры по двустороннему украинско-шведскому соглашению о гарантиях безопасности в соответствии с Вильнюсской декларацией G7", – написал министр.
Реклама:
Он добавил, что обсудил со шведским коллегой европейскую интеграцию Украины, в частности работу над началом переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году.
- Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.
- Около 30 стран уже присоединились к декларации G7 о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины. Кроме того, в течение августа Украина начала переговоры о "гарантиях безопасности" с Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Канадой.
- Читайте также объяснение "ЕвроПравды" о том, почему Украина не получит таких "гарантий безопасности", которых многие ждут.