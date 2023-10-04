Украина и Швеция договорились начать переговоры о "гарантиях безопасности"

Главы МИД Украины и Швеции Дмитрий Кулеба и Тобиас Билльстрьом договорились начать переговоры для достижения соглашения о так называемых гарантиях безопасности.

Источник: Кулеба в Twitter (X), сообщает "Европейская правда"

Детали: "Во время разговора мы с Тобиасом Билльстрёмом договорились начать переговоры по двустороннему украинско-шведскому соглашению о гарантиях безопасности в соответствии с Вильнюсской декларацией G7", – написал министр.

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Он добавил, что обсудил со шведским коллегой европейскую интеграцию Украины, в частности работу над началом переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году.

Напомним: