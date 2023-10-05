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Яровая отрицает участие своего бизнеса в госзакупках Минобороны

София СередаЧетверг, 5 октября 2023, 11:17
Яровая отрицает участие своего бизнеса в госзакупках Минобороны
Дана Яровая, фото "Украинской правды"

Член Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Дана Яровая уверяет, что продукция ее бизнеса не участвует в госзакупках этого оборонного ведомства. 

Источник: Дана Яровая в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Принцип моего бизнеса – не работать с государственными средствами. Никогда.

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Что в 2015 году я сказала, что с момента, когда я выйду из Министерства обороны, я еще 5 лет не буду сотрудничать с Министерством обороны, что сейчас я могу сказать: как только я выйду из Министерства обороны, мой бизнес не будет работать с Минобороны еще 5 лет, чтобы не было конфликта интересов".

Детали: Во время полномасштабного вторжения бизнес Даны Яровой "перепрофилировался на производство только военной формы". 

Эта продукция, по ее словам, идет для нужд военных, но по цене ниже рыночной: когда зимняя форма "была на рынке под 7 тысяч гривен", форма ее производства, как утверждает Яровая, стоила "по 2 тысячи гривен".

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Яровая говорит, что такое решение невыгодно для ее бизнеса, но зарабатывать во время войны она считает неправильным.

Справка: Дана Яровая – волонтер и член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, в котором она является заместителем главы тендерного комитета по вопросам тылового обеспечения. Кроме того, Яровая владеет бизнесом по изготовлению детской одежды.

Темы: Минобороныгосзакупки
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