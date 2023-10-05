Ярова заперечує участь свого бізнесу у держзакупівлях Міноборони

Членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Дана Ярова запевняє, що продукція її бізнесу не бере участі у держзакупівлях цього оборонного відомства.

Джерело: Дана Ярова в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Принцип мого бізнесу – не працювати з державними коштами. Ніколи.

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Що в 2015 році я сказала, що з моменту, коли я вийду з Міністерства оборони, я ще 5 років не буду співпрацювати з Міністерством оборони, що зараз я можу сказати: як тільки я вийду з Міністерства оборони, мій бізнес не буде працювати з Міноборони ще 5 років, щоб не було конфлікту інтересів".

Деталі: Під час повномасштабного вторгнення бізнес Дани Ярової "перепрофілювався на виробництво тільки військової форми".

Ця продукція, за її словами, іде для потреб військових, але за ціною, нижчою за ринкову: коли зимова форма "була на ринку під 7 тисяч гривень", форма її виробництва, як стверджує Ярова, коштувала "по 2 тисячі гривень".

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Ярова каже, що таке рішення є невигідним для її бізнесу, але заробляти під час війни вона вважає неправильним.

Довідка: Дана Ярова – волонтерка та членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, у якій вона є заступницею голови тендерного комітету з питань тилового забезпечення. Крім того, Ярова володіє бізнесом із виготовлення дитячого одягу.