Минобороны увеличило перечень военных, которые будут получать дополнительные выплаты

Министерство обороны увеличило перечень военнослужащих, которые получают дополнительное вознаграждение, также выплаты увеличены раненым, инструкторам учебных центров, срочникам и курсантам.

Источник: Минобороны

Детали: Обновленное денежное обеспечение военнослужащие начнут получать с 29-го сентября.

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Так, дополнительное вознаграждение поступит на счета следующих категорий военных:

100 000 гривен - военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огневое поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий.

100 000 гривен - военнослужащие, осуществляющие разминирование в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000).

50 000 гривен - военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), которые осуществляют управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия.

30 000 гривен - военнослужащим за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий.

Среди прочего увеличены выплаты раненым, инструкторам учебных центров, срочникам и курсантам:

Раненые военнослужащие, которые находятся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья не имеют возможности выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям, будут получать дополнительно 20 100 гривен.

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Инструкторы учебных центров будут получать дополнительно от 15 000 до 30 000 гривен. Срочники - 6 000 гривен. Курсанты - 2 350 гривен.