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Минобороны увеличило перечень военных, которые будут получать дополнительные выплаты

Алена МазуренкоВторник, 3 октября 2023, 12:53
Минобороны увеличило перечень военных, которые будут получать дополнительные выплаты
иллюстративное фото из Facebook Генштаба

Министерство обороны увеличило перечень военнослужащих, которые получают дополнительное вознаграждение, также выплаты увеличены раненым, инструкторам учебных центров, срочникам и курсантам.

Источник: Минобороны

Детали: Обновленное денежное обеспечение военнослужащие начнут получать с 29-го сентября.

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Так, дополнительное вознаграждение поступит на счета следующих категорий военных:

  • 100 000 гривен - военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огневое поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий.
  • 100 000 гривен - военнослужащие, осуществляющие разминирование в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000).
  • 50 000 гривен - военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), которые осуществляют управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия.
  • 30 000 гривен - военнослужащим за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий.

Среди прочего увеличены выплаты раненым, инструкторам учебных центров, срочникам и курсантам:

Раненые военнослужащие, которые находятся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья не имеют возможности выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям, будут получать дополнительно 20 100 гривен.

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Инструкторы учебных центров будут получать дополнительно от 15 000 до 30 000 гривен. Срочники - 6 000 гривен. Курсанты - 2 350 гривен.

Темы: МиноборонывойнаВооруженные силы
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