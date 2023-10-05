Полиция уточнила, что три человека после удара по деревне Гроза считаются пропавшими без вести

От удара "Искандером" в селе Гроза в Харьковской области погиб 51 человек, в том числе 8-летний мальчик, еще три человека числятся пропавшими без вести.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: Также в полиции уточнили, что погиб 8-летний мальчик.

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По словам начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко, есть очень изуродованные тела и для идентификации нужно проводить ДНК-экспертизы.

Прямая речь Тимошко: "В случае, если есть основания полагать, что среди погибших могут быть близкие, родственники или знакомые - обращайтесь в Следственное управление ГУНП в Харьковской области или в полицию по месту жительства. Мы организуем проверку, в том числе путем проведения соответствующих экспертиз ".

Уточнено: Ранее полиция сообщила о 55 погибших, впрочем, потом отредактировала информацию. Число погибших не изменилось.

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