Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білий дім засудив удар Росії по кафе на Харківщині

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 23:38
Білий дім засудив удар Росії по кафе на Харківщині
фото - getty images

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр висловила співчуття Україні у зв’язку з російським ударом по селу Гроза на Харківщині, в результаті якого загинула 51 людина.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг Жан-П’єр

Деталі: Представниця Білого дому підкреслила, що російські удари по Україні відбуваються щодня.

Реклама:

"Можете собі уявити ситуацію, коли ви йдете до крамниці з дітьми, міркуючи, що у вас буде на вечерю. І тут стається вибух, тіла людей лежать навкруги. Це неймовірно жахливо для українців, ваших колег, які повідомляють про це з місця, для сімей і дітей. Це відбувається в Україні щодня", – зазначила Жан-П’єр.

"Саме тому ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні, її сміливим людям боротись за їхні свободу й демократію", – додала речниця Білого дому.

Нагадаємо, в четвер удень російські війська обстріляли кафе-магазин у селі Гроза на Харківщині. За попередніми даними, по місцю вдарили ракетою "Іскандер" У результаті загинула 51 людина, зокрема 6-річний хлопчик, ще шестеро зазнали поранень.

ВІДЕО ДНЯ

Це найсмертельніша атака РФ на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення. Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що в кафе-магазині відбувалися поминки, на які зібралася ледь не третина села (за даними перепису там зареєстровано 330 мешканців).

Російський удар засудили, зокрема, генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, британський посол Мартін Гарріс, президент Естонії Алар Каріс.

Теми: СШАракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
США
Курс долара в Росії перевалив за 100 рублів під час виступу Путіна на Валдаї
Підтримка американцями надання Україні зброї падає – опитування
ЄС не може замінити підтримку України з боку США – Боррель
Останні новини
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
Усі новини...
Реклама: