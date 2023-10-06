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Reuters: У берегов Румынии на мине подорвалось торговое судно из Турции

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 10:30
Reuters: У берегов Румынии на мине подорвалось торговое судно из Турции
скриншот

Турецкое грузовое судно в четверг подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии, но осталось почти неповрежденным.

Источник: "Европейская правда", Reuters со ссылкой на источники

Детали: Инцидент произошел в 9:20 по Гринвичу (то есть 12:20 по киевскому времени) у устья Дуная - в 11 морских милях к северу от города Сулина, вблизи входа в Сулинское устье. Информацию предоставила британская компания по безопасности морского судоходства Ambrey.

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После взрыва судно стало на якорь, чтобы выяснить, есть ли повреждения, и примерно через три часа продолжило движение. Никто из членов команды не пострадал.

Еще один источник из украинского правительства подтвердил агентству, что такой инцидент был, и это могла быть либо совсем старая мина времен Второй мировой войны, либо одна из новых, периода российско-украинской войны.

Руководитель турецкой консультационной компании Bosphorus Observer со ссылкой на свои данные сказал, что инцидент произошел с судном Kafkametler, оно получило незначительные повреждения. Оператор судна на запрос о комментарии пока не отреагировал.

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Данные отслеживания движения судов MarineTraffic свидетельствуют, что судно Kafkametler бросало якорь на Дунае вблизи украинского терминала в Вилкове.

Темы: Румынияфлотвойна
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