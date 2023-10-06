Россияне обстреляли Волчанск: загорелся дом с людьми внутри

Российские оккупанты 6 октября обстреляли Волчанск на Харьковщине, в результате чего пострадали три человека, сообщает ОВА.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: По данным властей, в результате атаки уничтожены жилой дом на три квартиры.

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В результате попадания дом загорелся.

Пострадали 3 гражданских людей, проживавших в доме.

Уточняется, что 76-летний мужчина получил тяжелые ожоги, угарным газом отравились 75-летняя женщина и женщина 25 лет, которая имеет инвалидность.

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Они трое в больнице.