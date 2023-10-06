Россияне обстреляли Волчанск: загорелся дом с людьми внутри
Пятница, 6 октября 2023, 13:46
Российские оккупанты 6 октября обстреляли Волчанск на Харьковщине, в результате чего пострадали три человека, сообщает ОВА.
Источник: Харьковская ОВА
Детали: По данным властей, в результате атаки уничтожены жилой дом на три квартиры.
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В результате попадания дом загорелся.
Пострадали 3 гражданских людей, проживавших в доме.
Уточняется, что 76-летний мужчина получил тяжелые ожоги, угарным газом отравились 75-летняя женщина и женщина 25 лет, которая имеет инвалидность.
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Они трое в больнице.