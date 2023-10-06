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Оккупанты утром из "Торнадо" обстреляли дома в селе на Харьковщине

Татьяна ЛозовенкоПятница, 6 октября 2023, 15:53
Оккупанты утром из Торнадо обстреляли дома в селе на Харьковщине
ФОТО: DEPOSITPHOTOS

Российские военные утром нанесли удары из РСЗО "Торнадо-С" по пгт Шевченково в Харьковской области, ранения получил один человек.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Дословно: "Около 9:00 российские военные обстреляли пгт Шевченково Купянского района. Получил ранения местный житель". 

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Детали: В результате обстрела повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки. По предварительным данным, удар был нанесен из РСЗО "Торнадо-С".

Что предшествовало: 

  • Утром российские оккупанты также обстреляли Волчанск на Харьковщине, в результате чего пострадали три человека.

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Темы: Харьковская областьобстрел
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