Оккупанты утром из "Торнадо" обстреляли дома в селе на Харьковщине
Пятница, 6 октября 2023, 15:53
Российские военные утром нанесли удары из РСЗО "Торнадо-С" по пгт Шевченково в Харьковской области, ранения получил один человек.
Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора
Дословно: "Около 9:00 российские военные обстреляли пгт Шевченково Купянского района. Получил ранения местный житель".
Реклама:
Детали: В результате обстрела повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки. По предварительным данным, удар был нанесен из РСЗО "Торнадо-С".
Что предшествовало:
- Утром российские оккупанты также обстреляли Волчанск на Харьковщине, в результате чего пострадали три человека.
ВИДЕО ДНЯ