Эксперты ООН соберут свидетельства в Грозе, где россияне убили 52 человека одним ударом

Верховный комиссар ООН по правам человека направил полевую группу в село Гроза Купянского района Харьковской области, чтобы она собрала больше информации об этом нарушении Россией законов и обычаев войны.

Источник: пресс-секретарь верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл, сайт Управления верховного комиссара ООН по правам человека

Дословно: "Ужасные кадры из села Гроза в Харьковской области Украины еще раз подчеркивают ужасную цену, которую платит гражданское население через 20 месяцев после российского вторжения.

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По данным местных властей, 52 человека погибли, когда очевидно российская ракета попала в кафе в селе, где люди собрались на поминки".

Детали: В ООН отметили, что представители Мониторинговой миссии по правам человека в Украине установили имена 35 погибших: 19 женщин, 15 мужчин и 8-летнего мальчика, а также имена пяти женщин и одного мужчины, которые получили ранения.

По данным властей, среди погибших был один украинский военнослужащий, который присутствовал на похоронах своего отца.

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В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека отметили, что "этот удар является одним из самых смертоносных с 24 февраля 2022 года, но, конечно, далеко не единственным".

Дословно: "Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, который собственными глазами видел ужасные последствия таких ударов, глубоко шокирован и осуждает это убийство.

Он направил на место происшествия полевую группу, чтобы пообщаться с выжившими и собрать больше информации.

До российского вторжения население села составляло порядка 300 человек. Неизвестно, сколько жителей все еще проживало там, но понятно, что из-за большого количества погибших пострадали все жители этой маленькой общины. Мы знаем, что по крайней мере в восьми семьях во время обстрела погибло более одного родственника.

Мы еще раз подчеркиваем, что международное гуманитарное право, в частности правила ведения боевых действий, должно строго соблюдаться".

Предыстория:

5 октября россияне ударили по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Там тогда проходили поминки по умершему военному.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что попадание было настолько точным, что есть подозрение, что удар навел кто-то из местных жителей.

По состоянию на утро 6 октября известно о 52 погибших. Среди погибших – вдова и сын военного, по которому были поминки после его перезахоронения в родном селе. Сын перезахороненного был бывшим военным, который демобилизировался, – он погиб вместе с женой.

Российские войска могли нанести удар по кафе в селе Гроза, думая, что там есть украинские военные, – однако там были только гражданские люди, подчеркнули в прокуратуре Харьковской области.

В Харьковской области объявлен трехдневный траур 6-8 октября.

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