Эксперты ООН соберут свидетельства в Грозе, где россияне убили 52 человека одним ударом
Верховный комиссар ООН по правам человека направил полевую группу в село Гроза Купянского района Харьковской области, чтобы она собрала больше информации об этом нарушении Россией законов и обычаев войны.
Источник: пресс-секретарь верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл, сайт Управления верховного комиссара ООН по правам человека
Дословно: "Ужасные кадры из села Гроза в Харьковской области Украины еще раз подчеркивают ужасную цену, которую платит гражданское население через 20 месяцев после российского вторжения.
По данным местных властей, 52 человека погибли, когда очевидно российская ракета попала в кафе в селе, где люди собрались на поминки".
Детали: В ООН отметили, что представители Мониторинговой миссии по правам человека в Украине установили имена 35 погибших: 19 женщин, 15 мужчин и 8-летнего мальчика, а также имена пяти женщин и одного мужчины, которые получили ранения.
По данным властей, среди погибших был один украинский военнослужащий, который присутствовал на похоронах своего отца.
В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека отметили, что "этот удар является одним из самых смертоносных с 24 февраля 2022 года, но, конечно, далеко не единственным".
Дословно: "Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, который собственными глазами видел ужасные последствия таких ударов, глубоко шокирован и осуждает это убийство.
Он направил на место происшествия полевую группу, чтобы пообщаться с выжившими и собрать больше информации.
До российского вторжения население села составляло порядка 300 человек. Неизвестно, сколько жителей все еще проживало там, но понятно, что из-за большого количества погибших пострадали все жители этой маленькой общины. Мы знаем, что по крайней мере в восьми семьях во время обстрела погибло более одного родственника.
Мы еще раз подчеркиваем, что международное гуманитарное право, в частности правила ведения боевых действий, должно строго соблюдаться".
Предыстория:
- 5 октября россияне ударили по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Там тогда проходили поминки по умершему военному.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что попадание было настолько точным, что есть подозрение, что удар навел кто-то из местных жителей.
- По состоянию на утро 6 октября известно о 52 погибших. Среди погибших – вдова и сын военного, по которому были поминки после его перезахоронения в родном селе. Сын перезахороненного был бывшим военным, который демобилизировался, – он погиб вместе с женой.
- Российские войска могли нанести удар по кафе в селе Гроза, думая, что там есть украинские военные, – однако там были только гражданские люди, подчеркнули в прокуратуре Харьковской области.
- В Харьковской области объявлен трехдневный траур 6-8 октября.
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