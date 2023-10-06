Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эксперты ООН соберут свидетельства в Грозе, где россияне убили 52 человека одним ударом

Елена РощинаПятница, 6 октября 2023, 16:09
Эксперты ООН соберут свидетельства в Грозе, где россияне убили 52 человека одним ударом
ПОЛСОТНИ ПОГИБШИХ ОТ УДАРА В ГРОЗЕ, ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Верховный комиссар ООН по правам человека направил полевую группу в село Гроза Купянского района Харьковской области, чтобы она собрала больше информации об этом нарушении Россией законов и обычаев войны.

Источник: пресс-секретарь верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл, сайт Управления верховного комиссара ООН по правам человека

Дословно: "Ужасные кадры из села Гроза в Харьковской области Украины еще раз подчеркивают ужасную цену, которую платит гражданское население через 20 месяцев после российского вторжения.

Реклама:

По данным местных властей, 52 человека погибли, когда очевидно российская ракета попала в кафе в селе, где люди собрались на поминки".

Детали: В ООН отметили, что представители Мониторинговой миссии по правам человека в Украине установили имена 35 погибших: 19 женщин, 15 мужчин и 8-летнего мальчика, а также имена пяти женщин и одного мужчины, которые получили ранения.

По данным властей, среди погибших был один украинский военнослужащий, который присутствовал на похоронах своего отца.

ВИДЕО ДНЯ

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека отметили, что "этот удар является одним из самых смертоносных с 24 февраля 2022 года, но, конечно, далеко не единственным". 

Дословно: "Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, который собственными глазами видел ужасные последствия таких ударов, глубоко шокирован и осуждает это убийство. 

Он направил на место происшествия полевую группу, чтобы пообщаться с выжившими и собрать больше информации.

До российского вторжения население села составляло порядка 300 человек. Неизвестно, сколько жителей все еще проживало там, но понятно, что из-за большого количества погибших пострадали все жители этой маленькой общины. Мы знаем, что по крайней мере в восьми семьях во время обстрела погибло более одного родственника.

Мы еще раз подчеркиваем, что международное гуманитарное право, в частности правила ведения боевых действий, должно строго соблюдаться".

Предыстория: 

  • 5 октября россияне ударили по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Там тогда проходили поминки по умершему военному.
  • Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что попадание было настолько точным, что есть подозрение, что удар навел кто-то из местных жителей.
  • По состоянию на утро 6 октября известно о 52 погибших. Среди погибших – вдова и сын военного, по которому были поминки после его перезахоронения в родном селе. Сын перезахороненного был бывшим военным, который демобилизировался, – он погиб вместе с женой. 
  • Российские войска могли нанести удар по кафе в селе Гроза, думая, что там есть украинские военные, – однако там были только гражданские люди, подчеркнули в прокуратуре Харьковской области.
  • В Харьковской области объявлен трехдневный траур 6-8 октября.

Знать больше: В результате ракетного удара по Грозе погибли молодые супруги: что известно о трагедии

Темы: ООНвойнажертвыХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба анонсировал новые и постоянные поставки ATACMS Украине

Сенцов получил ранение на фронте

фотоРада сделала шаг к запрету религиозных организаций, связанных с Россией

Будет все, что необходимо для ПВО: Германия готовит зимний пакет помощи Украине

фотоВоенные ремонтировали дом своего комбата за "боевые" с фронта: их задержали

Казахстан ввел запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы в войне

Все новости...
ООН
Небензя заявил, что в Грозе, где погибли 52 гражданских, хоронили "высокопоставленного националиста"
По итогам заседания Совета безопасности ООН никаких решений не принято – CNN
В Украину прибыли трансформаторы от ПРООН и Японии: обеспечат светом полмиллиона потребителей
Последние новости
17:46
фотоЗа время работы в ГБР невеста с лакшери-свадьбы стала обладательницей элитного авто - СМИ
17:45
В Украине упростили получение первого электронного рецепта
17:20
Зеленский рассчитывает, что ООН поможет Украине с поддержкой стран Глобального Юга
17:09
Израиль получил первую партию бронетехники от США с начала нападения ХАМАС
17:09
УЕФА приостановил проведение матчей в Израиле
17:08
Теплопроизводители задолжали "Нафтогазу" 95 миллиардов
17:04
В украинских школах планируют учить детей управлять дронами
17:02
Начальник районного ТЦК Одессы обогатился на почти 47 млн грн: НАПК видит коррупцию
16:50
МИД Словакии может возглавить политик, который врал о войне в Украине
16:49
У Monobank пообіцяли проблеми за поширення фейку про блокування карток військовозобов'язаних
Все новости...
Реклама: