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Дипломаты разыскали пропавшего в Израиле украинца

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 октября 2023, 12:14
Дипломаты разыскали пропавшего в Израиле украинца
фото из израиля: cnn

Украинские дипломаты разыскали 1 гражданина, который исчез на юге Израиля.

Источник: представитель МИД Олег Николенко в Facebook

Детали: Уточняется, что дипломаты также помогли одной семье выехать из города Ашкелон, а также нашли временное жилье для двух семей на фоне отмененных авиарейсов.

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Всего за сутки оперативный штаб обработал 80 обращений граждан.

По словам Николенко, запросы касались установления места нахождения родственников, путей выезда из зон боевых действий, поиска временного жилья, получения информации о развитии ситуации с безопасностью и порядок действий в контексте обеспечения собственной безопасности.

МИД ищет подтверждение возможной смерти украинки, о других информация не поступала.

ВИДЕО ДНЯ

Украинское посольство на контакте с израильской полицией, спасательными службами, основными больницами, институтом судебной медицины Израиля.

Темы: ИзраильМИД
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