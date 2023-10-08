Дипломаты разыскали пропавшего в Израиле украинца
Украинские дипломаты разыскали 1 гражданина, который исчез на юге Израиля.
Источник: представитель МИД Олег Николенко в Facebook
Детали: Уточняется, что дипломаты также помогли одной семье выехать из города Ашкелон, а также нашли временное жилье для двух семей на фоне отмененных авиарейсов.
Всего за сутки оперативный штаб обработал 80 обращений граждан.
По словам Николенко, запросы касались установления места нахождения родственников, путей выезда из зон боевых действий, поиска временного жилья, получения информации о развитии ситуации с безопасностью и порядок действий в контексте обеспечения собственной безопасности.
МИД ищет подтверждение возможной смерти украинки, о других информация не поступала.
Украинское посольство на контакте с израильской полицией, спасательными службами, основными больницами, институтом судебной медицины Израиля.