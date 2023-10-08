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Дипломати розшукали зниклого в Ізраїлі українця

Роман ПетренкоНеділя, 8 жовтня 2023, 12:14
Дипломати розшукали зниклого в Ізраїлі українця
фото з ізраїлю: cnn

Українські дипломати розшукали 1 громадянина, який зник на півдні Ізраїля.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Деталі: Уточнюється, що дипломати також допомогли одній родині виїхати із міста Ашкелон, а також знайшли тимчасове житло для двох родин на тлі скасованих авіарейсів.

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Загалом за добу оперативний штаб опрацював 80 звернень громадян.

За словами Ніколенка, запити стосувалися встановлення місця знаходження родичів, шляхів виїзду із зон бойових дій, пошуку тимчасового житла, отримання інформації про розвиток безпекової ситуації та порядок дій в контексті забезпечення власної безпеки.

МЗС шукає підтвердження можливої смерті українки, про інших інформація не надходила.

ВІДЕО ДНЯ

Українське посольство на контакті з ізраїльською поліцією, рятувальними службами, основними лікарнями, інститутом судової медицини Ізраїлю.

Теми: ІзраїльМЗС
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