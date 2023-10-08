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В Израиле ввели "состояние войны". Школы по всей стране закрывают

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 октября 2023, 15:50
В Израиле ввели состояние войны. Школы по всей стране закрывают
фото: getty images

Ночью кабинет безопасности проголосовал за то, чтобы официально объявить страну в состоянии войны, сообщает канцелярия премьер-министра.

Источник: Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьера

Детали: Власти сообщили, что теперь они могут осуществлять "значительную военную деятельность".

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Решение кабинета безопасности высокого уровня придает этому заявлению юридическую силу в соответствии с Основным законом: Правительство, статья 40 которого гласит, что страна не может вступить в войну без решения правительства.

Армия обороны Израиля объявляет, что школы по всей стране останутся закрытыми в ближайшие дни.

Ограничения будут действовать до 18:00 вторника, но, вероятно, будут продлены из-за боевых действий.

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Кроме того, предприятия к югу от Нетании и к северу от центрального Негева могут быть открыты только при условии наличия свободного доступа к бомбоубежищам, говорят военные.

По сообщению Командования Тыла ЦАХАЛа, в этих районах ограничено собрание до 10 человек на открытом воздухе и до 50 человек в помещении.

Нагадаємо: По официальным данным, количество погибших в результате массированного нападения ХАМАС на израильские общины вблизи Газы, превысило 600 человек.

Темы: Израильвойна
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