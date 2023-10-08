Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Израиле ввели "состояние войны". Школы по всей стране закрывают

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 октября 2023, 15:50
В Израиле ввели состояние войны. Школы по всей стране закрывают
фото: getty images

Ночью кабинет безопасности проголосовал за то, чтобы официально объявить страну в состоянии войны, сообщает канцелярия премьер-министра.

Источник: Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьера

Детали: Власти сообщили, что теперь они могут осуществлять "значительную военную деятельность".

Реклама:

Решение кабинета безопасности высокого уровня придает этому заявлению юридическую силу в соответствии с Основным законом: Правительство, статья 40 которого гласит, что страна не может вступить в войну без решения правительства.

Армия обороны Израиля объявляет, что школы по всей стране останутся закрытыми в ближайшие дни.

Ограничения будут действовать до 18:00 вторника, но, вероятно, будут продлены из-за боевых действий.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, предприятия к югу от Нетании и к северу от центрального Негева могут быть открыты только при условии наличия свободного доступа к бомбоубежищам, говорят военные.

По сообщению Командования Тыла ЦАХАЛа, в этих районах ограничено собрание до 10 человек на открытом воздухе и до 50 человек в помещении.

Нагадаємо: По официальным данным, количество погибших в результате массированного нападения ХАМАС на израильские общины вблизи Газы, превысило 600 человек.

Темы: Израильвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никаких переговоров, пока Россия оккупирует украинскую территорию

Зеленский и Эрдоган поговорили о войне в Украине и Ближнем Востоке

фотоШредер рассказал, как в 2022 году был "посредником" между Украиной и Россией

Германия выделит еще 200 миллионов евро Украине

Заявления Путина о МиГ над Черным морем направлены на внутреннюю аудиторию - разведка Британии

Россияне насиловали людей на оккупированных территориях - доклад ООН

Все новости...
Полицейский в Египте убил двух израильских туристов
В Израиле погибли две украинки
В Израиле официально погибли более 600 человек, еще две тысячи раненых
Зеленский поговорил с Нетаньяху
Последние новости
19:00
На фронте произошло 68 боевых столкновений – сводка Генштаба
18:41
Россия совершила в Украине уже 2500 экологических преступлений – министр
18:28
100 инженерно-саперных расчетов получат оборудование для разминирования за средства United24
18:22
фотоВо всем Бердянске слышали мощный взрыв – администрация
18:10
Общество во главе с Шойгу вербует шпионов в Норвегии – СМИ
17:54
Умеров поблагодарил главу Пентагона за ATACMS: Имеют большое влияние
17:45
Разведка Франции не считает Израиль причастным к удару по больнице Газы
17:40
В России после задержания исчез основатель проекта о жертвах политических репрессий
17:28
Эрдоган подтвердил Зеленскому участие Турции во встрече по "формуле мира" на Мальте
17:14
В правительстве Швеции рассчитывают на членство в НАТО через "несколько недель" – СМИ
Все новости...
Реклама: