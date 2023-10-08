ГБР открыло производства из-за опубликованных видео с работниками ТЦК Тернополя
ГБР открыло уголовные производства по фактам превышения полномочий военными должностными лицами из-за обнародованных видео из Тернополя, на которых работники ТЦК грубо заталкивают в бус мужчин, а также, вероятно, бьют мобилизованных.
Источник: Государственное бюро расследований
Дословно: "На горячую линию ТУ ГБР во Львове поступило сообщение о том, что около полуночи 6 октября работники Тернопольского городского объединенного территориального центра комплектования и социальной поддержки, применяя физическую силу, задержали местного жителя. Нанося удары, его затолкали в автомобиль, видео этого инцидента вскоре появилось в соцсетях.
Также было обнародовано видео, на котором зафиксировано, как в помещении центра два человека бьют руками мужчин, которые лежат в кроватях.
Открыты уголовные производства по фактам превышения полномочий военными должностными лицами (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)".
Детали: Процессуальное руководство осуществляет Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.
Предыстория:
- 7 октября в сети появилось видео, на котором в Тернополе работники ТЦК силой заталкивали в микроавтобус мужчин, а в областном ТЦК и СП назначили служебную проверку.
- 8 октября было опубликовано еще одно видео с вероятным избиением мобилизованных в одном ТЦК Тернополя, на что мэр города Сергей Надал обратился к руководству городского ТЦК. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что увидел в сети "кадры с избиением мобилизованных", его ведомство начинает проверку.