Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сильные землетрясения в Афганистане: почти 2,5 тысячи погибших

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 октября 2023, 22:43
Сильные землетрясения в Афганистане: почти 2,5 тысячи погибших
последствия землетрясения в Афганистане, фото IOM Afghanistan

В результате сильных землетрясений, произошедших в субботу на западе Афганистана, погибли более 2400 человек.

Источник: Reuters

Детали: По данным Геологической службы США (USGS), субботнее землетрясение на западе Афганистана произошло в 35 км к северо-западу от города Герат, магнитуда одного из подземных толчков составила 6,3 балла.

Представитель Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Афганистана Джанан Сайек заявил в сообщении для Reuters в воскресенье, что число погибших возросло до 2 445 человек, более 2 тысяч человек ранены.

Сайек также сообщил, что 1 320 домов были повреждены или разрушены.

Темы: Афганистанземлетрясение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
15:17
В государственном Sense Bank избрали председателя правления
14:55
фотоВ Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
Все новости...
Реклама: