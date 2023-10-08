Сильные землетрясения в Афганистане: почти 2,5 тысячи погибших

В результате сильных землетрясений, произошедших в субботу на западе Афганистана, погибли более 2400 человек.

Источник: Reuters

#Afghanistan has just been hit by a devastating earthquake, second one in two months, killing and injuring hundreds of people.



Our thoughts are with the families who have lost their loved ones and homes across the Western region. pic.twitter.com/zi9gsx2dSC Реклама: October 8, 2023

Детали: По данным Геологической службы США (USGS), субботнее землетрясение на западе Афганистана произошло в 35 км к северо-западу от города Герат, магнитуда одного из подземных толчков составила 6,3 балла.

Video: Initial reports say 2,400 have died in an earthquake in western #Afghanistan #TOLOnews pic.twitter.com/X7YJxUcocO ВИДЕО ДНЯ October 8, 2023

Представитель Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Афганистана Джанан Сайек заявил в сообщении для Reuters в воскресенье, что число погибших возросло до 2 445 человек, более 2 тысяч человек ранены.

Сайек также сообщил, что 1 320 домов были повреждены или разрушены.