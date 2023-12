Сильные землетрясения в Афганистане: почти 2,5 тысячи погибших

В результате сильных землетрясений, произошедших в субботу на западе Афганистана, погибли более 2400 человек.

Источник: Reuters

#Afghanistan has just been hit by a devastating earthquake, second one in two months, killing and injuring hundreds of people.



Our thoughts are with the families who have lost their loved ones and homes across the Western region. pic.twitter.com/zi9gsx2dSC

