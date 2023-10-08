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Сильные землетрясения в Афганистане: почти 2,5 тысячи погибших

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 октября 2023, 22:43
Сильные землетрясения в Афганистане: почти 2,5 тысячи погибших
последствия землетрясения в Афганистане, фото IOM Afghanistan

В результате сильных землетрясений, произошедших в субботу на западе Афганистана, погибли более 2400 человек.

Источник: Reuters

Детали: По данным Геологической службы США (USGS), субботнее землетрясение на западе Афганистана произошло в 35 км к северо-западу от города Герат, магнитуда одного из подземных толчков составила 6,3 балла.

Представитель Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Афганистана Джанан Сайек заявил в сообщении для Reuters в воскресенье, что число погибших возросло до 2 445 человек, более 2 тысяч человек ранены.

Сайек также сообщил, что 1 320 домов были повреждены или разрушены.

Темы: Афганистанземлетрясение
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