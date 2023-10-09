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Силы обороны отбили атаки россиян на 6 направлениях, за сутки было 37 боестолкновений − Генштаб

Ирина БалачукПонедельник, 9 октября 2023, 07:24
Силы обороны отбили атаки россиян на 6 направлениях, за сутки было 37 боестолкновений − Генштаб
Украинские воины. Фото иллюстративное из сайта ГПСУ

Российские оккупанты пытались атаковать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях, за сутки произошло 37 боестолкновений, но силы обороны все атаки захватчиков отбили.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 9 октября в Facebook 

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений. В общем, враг нанес 6 авиационных ударов, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций наших войск и гражданских объектов нашего государства.

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Авиационным ударам подверглись: Грабовское Сумской области; Константиновка Донецкой области; Новоданиловка, Роботино, Орехов Запорожской области; Берислав Херсонской области".

Детали: В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 4 атаки врага в районе Макеевки Луганской области.

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На Бахмутском направлении украинские защитники отбили атаки врага севернее Богдановки, Клещеевки и Андреевки.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях россиян совершили около 15 неудачных атак в районах Авдеевки, Марьинки, и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку врага в районе севернее Новопрокоповки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее Вербового Запорожской области. Также украинские воины ведут наступательные действия на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районах Клещеевки и Андреевки. Защитники наносят оккупантам потери в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных действий не вели.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства, 2 радиолокационные станции, 2 района сосредоточения личного состава и 2 склада боеприпасов противника.

 

Темы: Донецкая областьЛуганская областьЗапорожская областьвойна
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