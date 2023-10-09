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Оставили предсмертные сообщения близким: следователи нашли вещи двух девушек, разбившихся в Киеве

"Украинская правда"Понедельник, 9 октября 2023, 19:42
Оставили предсмертные сообщения близким: следователи нашли вещи двух девушек, разбившихся в Киеве
Фото иллюстративное

В телефонах двух девушек, тела которых с явными признаками падения с высоты нашли в Киеве утром 9 октября, нашли отсроченные предсмертные сообщения близким.

Источник: сообщение Киевской городской прокуратуры  

Дословно: "Погибшими оказались двое студенток информационного колледжа одного из столичных высших учебных заведений, 2006 и 2005 годов рождения.

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При осмотре недостроя, на 26 этаже, правоохранители обнаружили вещи погибших девушек и два мобильных телефона, в которых содержались предсмертные сообщения, присланные близким с задержкой отправки".

Детали: Следователи предварительно установили, что девушки вместе учились, дружили, а накануне совместно переночевали у родителей одной из них.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В понедельник 9 октября полиция сообщила, что в Деснянском районе столицы, на улице Оноре де Бальзака обнаружили тела девушек 2005 и 2006 года, вероятно прыгнувших с недостроя.
  • По факту гибели детей начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство с пометкой "самоубийство".

Темы: полициякриминал
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