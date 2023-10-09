Лишили передсмертні повідомлення близьким: слідчі знайшли речі двох дівчат, що розбилися в Києві
Понеділок, 9 жовтня 2023, 19:42
У телефонах двох дівчат, тіла яких із явними ознаками падіння з висоти знайшли у Києві вранці 9 жовтня, знайшли відтерміновані передсмертні повідомлення близьким.
Джерело: повідомлення Київської міської прокуратури
Дослівно: "Загиблими виявилися двоє студенток інформаційного коледжу одного зі столичних вищих учбових закладів, 2006 та 2005 років народження.
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Під час огляду недобудови, на 26 поверсі, правоохоронці виявили речі загиблих дівчат та два мобільні телефони, у яких містилися передсмертні повідомлення, надіслані близьким із затримкою відправлення".
Деталі: Слідчі попередньо встановили, що дівчата разом навчалися, дружили, а напередодні спільно переночували у батьків одної з них.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У понеділок 9 жовтня поліція повідомила, що у Деснянському районі столиці, на вулиці Оноре де Бальзака виявили тіла дівчат 2005 і 2006 року, що ймовірно стрибнули з недобудови.
- За фактом загибелі дітей розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 115 КК України - умисне вбивство з позначкою "самогубство".