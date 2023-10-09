Лишили передсмертні повідомлення близьким: слідчі знайшли речі двох дівчат, що розбилися в Києві

У телефонах двох дівчат, тіла яких із явними ознаками падіння з висоти знайшли у Києві вранці 9 жовтня, знайшли відтерміновані передсмертні повідомлення близьким.

Джерело: повідомлення Київської міської прокуратури

Дослівно: "Загиблими виявилися двоє студенток інформаційного коледжу одного зі столичних вищих учбових закладів, 2006 та 2005 років народження.

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Під час огляду недобудови, на 26 поверсі, правоохоронці виявили речі загиблих дівчат та два мобільні телефони, у яких містилися передсмертні повідомлення, надіслані близьким із затримкою відправлення".

Деталі: Слідчі попередньо встановили, що дівчата разом навчалися, дружили, а напередодні спільно переночували у батьків одної з них.

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