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Лишили передсмертні повідомлення близьким: слідчі знайшли речі двох дівчат, що розбилися в Києві

"Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 19:42
Лишили передсмертні повідомлення близьким: слідчі знайшли речі двох дівчат, що розбилися в Києві
Фото ілюстративне

У телефонах двох дівчат, тіла яких із явними ознаками падіння з висоти знайшли у Києві вранці 9 жовтня, знайшли відтерміновані передсмертні повідомлення близьким.

Джерело: повідомлення Київської міської прокуратури

Дослівно: "Загиблими виявилися двоє студенток інформаційного коледжу одного зі столичних вищих учбових закладів, 2006 та 2005 років народження.

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Під час огляду недобудови, на 26 поверсі, правоохоронці виявили речі загиблих дівчат та два мобільні телефони, у яких містилися передсмертні повідомлення, надіслані близьким із затримкою відправлення".

Деталі: Слідчі попередньо встановили, що дівчата разом навчалися, дружили, а напередодні спільно переночували у батьків одної з них.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У понеділок 9 жовтня поліція повідомила, що у Деснянському районі столиці, на вулиці Оноре де Бальзака виявили тіла дівчат 2005 і 2006 року, що ймовірно стрибнули з недобудови.
  • За фактом загибелі дітей розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 115 КК України - умисне вбивство з позначкою "самогубство".

Теми: поліціякримінал
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