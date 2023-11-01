Силы обороны ведут наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях – аналитики

Специалисты Института изучения войны (ISW) отмечают, что Силы обороны ведут наступательные операции на Мелитопольском направлении и под Бахмутом.

Источник: ISW

Детали: Украинские войска продолжили наступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области 31 октября.

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В Генеральном штабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные операции на Мелитопольском (западная часть Запорожской области) и Бахмутском направлениях.

Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не осуществили никаких заявленных или подтвержденных продвижений 31 октября.

Украинские официальные лица, в частности Генеральный штаб Украины, сообщили, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска), Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска) и Надежды (16 км к западу от Сватово), но не проводили никаких наступательных действий на Лиманском направлении.

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Российские источники утверждали, что 31 октября украинские войска провели неудачные наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, в частности что украинские силы безуспешно атаковали в районе н.п. Синьковка, Ямполовка (17 км к западу от Кременной) и Диброва (7 км к юго-западу от Кременной).

Украинские войска продолжали наступательные операции под Бахмутом, но 31 октября не достигли никаких подтвержденных успехов.

Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные операции к югу от Бахмута.

Тем временем российские "военкоры" утверждают, что российские войска отбили украинские атаки возле Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута), Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута) и Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута).

Один из российских "военкоров" утверждает, что украинские войска закрепились на позициях к востоку от железнодорожного пути возле Андреевки и немного продвинулись вперед к югу от этого села.

Российские войска контратаковали под Бахмутом 31 октября, но не получили никаких заявленных или подтвержденных побед.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Клещеевки, Андреевки и Южного (23 км к юго-западу от Бахмута).

Российские "военкоры" заявляли, что российские войска контратаковали вблизи Берховки (4 км к северу от Бахмута). Министерство обороны (МО) России опубликовало кадры, на которых якобы показаны подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии России, действующие к северу от Бахмута.

Российские источники утверждали, что украинские войска контратаковали под Авдеевкой, но не делали никаких заявлений и не подтверждали продвижение вперед 31 октября.

Россияне утверждали, что оккупанты отбили украинскую контратаку у Авдеевского террикона к северо-западу от Авдеевки. Однако российские "военкоры" разошлись в оценках интенсивности боев на Авдеевском направлении: один из них утверждал, что темп боевых действий растет, а другой - что он снижается.

Захватчики продолжили наступательные операции под Авдеевкой 31 октября и подтвердили продвижение вперед.

В частности, геолокационные кадры указывают на то, что российские силы незначительно продвинулись на юго-запад от Авдеевки и юго-запад от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки).

Российские "военкоры" утверждали 30 и 31 октября, что силы РФ продвигаются в районе Авдеевского коксохимического завода, находящегося непосредственно к северу от Авдеевки.

По разным данным, речь шла о том, что российские войска не ведут активных атак на коксохимический завод и все еще готовятся к наземному штурму, однако продвинулись к окраинам Авдеевской промзоны.

Также российские "военкоры" утверждают, что оккупанты продвигаются в районе Красногоровки, Тоненького (5 км к западу от Авдеевки), Северного (6 км к западу от Авдеевки), Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

Украинский Генеральный штаб сообщил 31 октября, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Керамика (10 км к северо-западу от Авдеевки), Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки), Авдеевки, Тоненького, Северного и Первомайского.

Украинские силы не проводили никаких заявленных или подтвержденных наземных атак к западу или юго-западу от Донецка 31 октября.

Российские войска продолжили наземные атаки к западу и юго-западу от Донецка 31 октября и осуществили подтвержденное продвижение вперед.

31 октября Генеральный штаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Марьинки (к западу от Донецка) и Новомихайловки.

Украинские войска не проводили никаких заявленных или подтвержденных наземных обстрелов в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей 31 октября.

Российские войска продолжили ограниченные наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей 31 октября, но не получили никаких подтвержденных побед. Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска отбили российские атаки вблизи Пречистовки (18 км к юго-востоку от Великой Новоселки), Золотой Нивы (12 км к юго-востоку от Великой Новоселки) и Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки).

Украинские войска продолжили контрнаступательные операции на западе Запорожской области 31 октября, но не получили никаких подтвержденных побед. Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении (западная часть Запорожской области). Российские источники, в том числе Министерство обороны России, утверждают, что российские войска отбили украинские атаки возле Роботино, Вербового (9 км к востоку от Роботино), Новопрокоповки (3 км к югу от Роботино), Копани (6 км к северо-западу от Роботино) и Нестерянки (12 км к северо-западу от Роботино).

Российские войска контратаковали на западе Запорожской области 31 октября, но не достигли никаких подтвержденных успехов. Украинский Генеральный штаб сообщил, что российские войска безуспешно пытались восстановить утраченные позиции вблизи Роботино.

Источник, связанный с БАРС-13 (российским боевым резервом - ред.), утверждает, что войска РФ контратаковали и оттеснили украинские войска с позиций вблизи Вербового.

Также российские источники утверждают, что российские войска провели успешную контратаку из Вербового в направлении Роботино. ISW не имеет подтверждения этих заявленных российских продвижений.

Российские утверждают, что по состоянию на 31 октября украинские войска удерживают позиции и продолжают наземную активность на восточном (левом) берегу Херсонской области. По их словам, украинские силы продолжают удерживать позиции в Крынках (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от Днепра), а также возле Антоновского автодорожного и железнодорожного мостов.

Также они утверждают, что украинские силы пытались прорвать российскую оборону возле Песчановки (14 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр) и Поймы (12 км к юго-востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр).

В обзоре отмечается, что российские войска продолжили воздушные удары с использованием планерных бомб по целям на западном (правом) берегу Херсонской области 31 октября. Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины сообщило, что за минувшие сутки российские войска выпустили 45 планерных бомб по целям в Херсонском и Берсилавском районах.