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В Полтавской области прогремели взрывы – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 1 ноября 2023, 00:40
В Полтавской области прогремели взрывы – СМИ
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Во время массированной воздушной тревоги в Кременчуге и Миргородской громаде Полтавской области были слышны звуки взрывов.

Источник: Суспільне Полтава

Детали: Вечером Общественное сообщило о звуках взрывов в Кременчуге.

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Впервые о взрывах местные жители сообщили в 23:02.

Впоследствии, в 23:58, Общественное написало о повторных звуках взрывов.

Обновлено: В 00:40 Общественное сообщило о звуках взрывов в Миргородской громаде.

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Темы: Полтавская областьвзрыввоздушная тревога
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