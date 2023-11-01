В Полтавской области прогремели взрывы – СМИ

Во время массированной воздушной тревоги в Кременчуге и Миргородской громаде Полтавской области были слышны звуки взрывов.

Источник: Суспільне Полтава

Детали: Вечером Общественное сообщило о звуках взрывов в Кременчуге.

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Впервые о взрывах местные жители сообщили в 23:02.

Впоследствии, в 23:58, Общественное написало о повторных звуках взрывов.

Обновлено: В 00:40 Общественное сообщило о звуках взрывов в Миргородской громаде.