Группа республиканцев поставила условия Байдену для дальнейшей поддержки Украины

Восемь республиканцев Палаты представителей США в своем письме выдвинули условия президенту Джо Байдену для оказания дальнейшей помощи Украине и призвали отделить дополнительное финансирование для Израиля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на письмо, которое опубликовал конгрессмен Майк Гарсия

Дословно: "Простая стратегия "мы с вами, пока не победим" или "мы должны победить" не является стратегией победы. Как Украина побеждает и сколько времени это займет? Эти оценки не должны быть точными, но мы должны понимать конечную цель и критерии выхода".

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Детали: Подписанты письма выражают обеспокоенность по поводу потенциальной задержки критически важного финансирования для Израиля. Они заявили, что подавляющее большинство конгрессменов как в Палате представителей, так и в Сенате, поддержали рассмотрение отдельного финансирования для Израиля и Украины.

Они подчеркнули, что Израиль и Украина должны победить, и "это понятно". Однако, согласно тексту, "американские налогоплательщики устали финансировать бесконечную тупиковую ситуацию в Украине без видения побед".

Республиканцы заявили, что определили 12 "разумных и рациональных условий", которые необходимо выполнить, прежде чем "хоть один доллар будет отправлен в Украину".

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Конгрессмены требуют, чтобы президенты Джо Байден и Владимир Зеленский предоставили Конгрессу США стратегию украинской победы.

Конгрессмены ожидают услышать предполагаемую цену, связанную с выполнением стратегии выигрыша. Они требуют, чтобы президент Байден и глава Пентагона Ллойд Остин четко информировали американский народ о состоянии войны в Украине, включая информирование о прогрессе Украины на сегодня, определение причин нынешнего "тупика" и предоставление обновленной информации о "весеннем контрнаступлении".

Они хотят услышать, как американское оружие, которое направляется в Украину, поможет выиграть войну, а не просто продолжить ее. Они требуют оценки того, какое оружие не было отправлено, но могло изменить траекторию войны до сих пор.

"Текущая политика администрации лишь продлила страдания Украины, и Конгресс обязан сыграть определенную роль в решении того, какие дополнительные возможности следует предложить Украине", – говорится в письме.

Конгрессмены хотят, чтобы Байден и Остин объяснили, что произойдет, если американские инвестиции в Украину прекратятся, или страны ЕС и НАТО также откажутся от поддержки Украины, и сможет ли в таком случае Украина выстоять и победить.

Министерство финансов и торговли США должно отчитываться перед Конгрессом об уровне выполнения и соблюдения уже утвержденных санкций против России, отметили конгрессмены. США и все члены НАТО должны принять политику полных санкций против России, чтобы они включали всю нефть, зерно и редкоземельные минералы.

Конгрессмены хотят услышать, согласуются ли между США и Украиной цели миссии по Крыму, и считают ли США реалистичным желание Украины вернуть Крым.

Президенты Байден и Зеленский должны продолжать предоставлять Конгрессу полный учет, насколько это возможно, систем вооружений, которые были направлены и использованы на сегодня.

Президент Байден должен предоставить обязательства и доказательства того факта, что его администрация не ставит под угрозу график и стоимость критически важных внутренних программ оружия или обязательств, взятых США по программам поддержки Тайваня и Израиля.

"Пока ваша администрация не выполнит эти условия, финансирование Украины не должно рассматриваться в Конгрессе. По этой причине крайне важно, чтобы вы публично требовали, чтобы финансирование обороны Израиля рассматривалось как отдельное. Отказ сделать такой запрос приведет к тому, что ваши действия будут еще больше угрожать Израилю во время одного из самых опасных конфликтов с момента его основания", – заявили конгрессмены.

Обращение к Байдену подписали конгрессмены-республиканцы Майк Гарсия, Том Макклинток, Даг Ламальфа, Ральф Норман, Брэд Венстрап, Эдриен Смит, Скот Франклин и Дэн Мойзер.

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