Группа республиканцев поставила условия Байдену для дальнейшей поддержки Украины
Восемь республиканцев Палаты представителей США в своем письме выдвинули условия президенту Джо Байдену для оказания дальнейшей помощи Украине и призвали отделить дополнительное финансирование для Израиля.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на письмо, которое опубликовал конгрессмен Майк Гарсия
Дословно: "Простая стратегия "мы с вами, пока не победим" или "мы должны победить" не является стратегией победы. Как Украина побеждает и сколько времени это займет? Эти оценки не должны быть точными, но мы должны понимать конечную цель и критерии выхода".
Детали: Подписанты письма выражают обеспокоенность по поводу потенциальной задержки критически важного финансирования для Израиля. Они заявили, что подавляющее большинство конгрессменов как в Палате представителей, так и в Сенате, поддержали рассмотрение отдельного финансирования для Израиля и Украины.
Они подчеркнули, что Израиль и Украина должны победить, и "это понятно". Однако, согласно тексту, "американские налогоплательщики устали финансировать бесконечную тупиковую ситуацию в Украине без видения побед".
Республиканцы заявили, что определили 12 "разумных и рациональных условий", которые необходимо выполнить, прежде чем "хоть один доллар будет отправлен в Украину".
Конгрессмены требуют, чтобы президенты Джо Байден и Владимир Зеленский предоставили Конгрессу США стратегию украинской победы.
Конгрессмены ожидают услышать предполагаемую цену, связанную с выполнением стратегии выигрыша. Они требуют, чтобы президент Байден и глава Пентагона Ллойд Остин четко информировали американский народ о состоянии войны в Украине, включая информирование о прогрессе Украины на сегодня, определение причин нынешнего "тупика" и предоставление обновленной информации о "весеннем контрнаступлении".
Они хотят услышать, как американское оружие, которое направляется в Украину, поможет выиграть войну, а не просто продолжить ее. Они требуют оценки того, какое оружие не было отправлено, но могло изменить траекторию войны до сих пор.
"Текущая политика администрации лишь продлила страдания Украины, и Конгресс обязан сыграть определенную роль в решении того, какие дополнительные возможности следует предложить Украине", – говорится в письме.
Конгрессмены хотят, чтобы Байден и Остин объяснили, что произойдет, если американские инвестиции в Украину прекратятся, или страны ЕС и НАТО также откажутся от поддержки Украины, и сможет ли в таком случае Украина выстоять и победить.
Министерство финансов и торговли США должно отчитываться перед Конгрессом об уровне выполнения и соблюдения уже утвержденных санкций против России, отметили конгрессмены. США и все члены НАТО должны принять политику полных санкций против России, чтобы они включали всю нефть, зерно и редкоземельные минералы.
Конгрессмены хотят услышать, согласуются ли между США и Украиной цели миссии по Крыму, и считают ли США реалистичным желание Украины вернуть Крым.
Президенты Байден и Зеленский должны продолжать предоставлять Конгрессу полный учет, насколько это возможно, систем вооружений, которые были направлены и использованы на сегодня.
Президент Байден должен предоставить обязательства и доказательства того факта, что его администрация не ставит под угрозу график и стоимость критически важных внутренних программ оружия или обязательств, взятых США по программам поддержки Тайваня и Израиля.
"Пока ваша администрация не выполнит эти условия, финансирование Украины не должно рассматриваться в Конгрессе. По этой причине крайне важно, чтобы вы публично требовали, чтобы финансирование обороны Израиля рассматривалось как отдельное. Отказ сделать такой запрос приведет к тому, что ваши действия будут еще больше угрожать Израилю во время одного из самых опасных конфликтов с момента его основания", – заявили конгрессмены.
Обращение к Байдену подписали конгрессмены-республиканцы Майк Гарсия, Том Макклинток, Даг Ламальфа, Ральф Норман, Брэд Венстрап, Эдриен Смит, Скот Франклин и Дэн Мойзер.
Что предшествовало:
- В понедельник республиканцы Палаты представителей Конгресса США в рамках первой важной законодательной инициативы нового спикера Майка Джонсона представили отдельный законопроект о дополнительных средствах только для Израиля.
- Во вторник американские сенаторы от обеих партий выразили сомнения относительно плана республиканцев Палаты представителей предоставить 14,3 миллиарда долларов помощи Израилю отдельно от поддержки Украины.
- Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не исключил, что президент США Джо Байден может наложить вето на бюджетный законопроект, в котором не будет средств на помощь Украине.