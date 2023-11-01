В Вене произошел пожар на еврейской части кладбища, а на стенах появилась свастика

Лидер еврейской общины Австрии Оскар Дойч заявил, что в среду ночью на еврейской части центрального кладбища Вены произошел пожар, а внешние стены разрисовали свастикой. Пожарная служба и полиция проводят расследование.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: По его словам, пожар сжег входной вестибюль в церемониальный зал, но никто не пострадал. По его словам, пожарная служба и полиция проводят расследование.

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In der Nacht wurde am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs (IV. Tor) ein Brand gelegt. Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei ermitteln. pic.twitter.com/LLvCrrXIge — Oskar Deutsch (@DeutschOskar) November 1, 2023

Представитель пожарной службы Геральд Шимпф заявил, что пожар, похоже, произошел ночью, и к моменту вызова пожарных вскоре после 8 утра огонь почти полностью погас.

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В то же время канцлер страны Карл Нехаммер заявил в Twitter (X), что он осуждает нападение на еврейское кладбище самым решительным образом, добавив, что в австрийском обществе "нет места антисемитизму", а также выразив надежду, что виновные будут быстро найдены.

Что предшествовало: