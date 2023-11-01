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В Вене произошел пожар на еврейской части кладбища, а на стенах появилась свастика

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 1 ноября 2023, 16:55
В Вене произошел пожар на еврейской части кладбища, а на стенах появилась свастика
Фото: Oskar Deutsch в соцсети Х

Лидер еврейской общины Австрии Оскар Дойч заявил, что в среду ночью на еврейской части центрального кладбища Вены произошел пожар, а внешние стены разрисовали свастикой. Пожарная служба и полиция проводят расследование.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: По его словам, пожар сжег входной вестибюль в церемониальный зал, но никто не пострадал. По его словам, пожарная служба и полиция проводят расследование.

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Представитель пожарной службы Геральд Шимпф заявил, что пожар, похоже, произошел ночью, и к моменту вызова пожарных вскоре после 8 утра огонь почти полностью погас.

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В то же время канцлер страны Карл Нехаммер заявил в Twitter (X), что он осуждает нападение на еврейское кладбище самым решительным образом, добавив, что в австрийском обществе "нет места антисемитизму", а также выразив надежду, что виновные будут быстро найдены.

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Темы: АвстрияИзраильскандал
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