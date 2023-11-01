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"Байрактары" стали менее эффективными на поле боя из-за улучшенной ПВО россиян – СМИ

Евгений КизиловСреда, 1 ноября 2023, 17:51
Байрактары стали менее эффективными на поле боя из-за улучшенной ПВО россиян – СМИ
Дрон Bayraktar TB2, фото: Getty Images

От турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые помогли Украине достичь военных успехов в начале войны, сейчас уже не так много пользы, поскольку российские войска усилили свою противовоздушную оборону.

Источник: командир в Главном управлении разведки полковник Владимир Валюх в интервью Defense News

Прямая речь: "Что касается ТБ2, я не хочу употреблять слово "бесполезный", но трудно найти ситуации, где их можно использовать...

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Мы очень благодарны за ТБ2, но в начале войны их было больше, и они наносили больше ударов".

Детали: По словам Валюха, теперь, когда качество российской противовоздушной и радиоэлектронной обороны возросло, последний известный ему полет ТБ2 длился всего 30 минут, хотя эти беспилотники могут находиться в воздухе более суток.

Военный считает, что "Байрактары" все еще могут быть полезными, но частота использования и задачи этих типов беспилотников изменились. Для них появились новые тактические ограничения.

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Издание напоминает, что в первые недели российского вторжения беспилотник TB2 турецкого производителя Baykar часто упоминался в новостях. Однако в течение прошлого года видео работы этих дронов постепенно исчезли из информационного пространства, потому что их использование стало более ограниченным в условиях усовершенствованной ПВО россиян.

В то же время в самой компании Baykar объяснили Defense News, что к сообщениям об ограниченной полезности ее флагманского продукта следует относиться с определенной долей скептицизма.

"Отсутствие видеозаписей не обязательно означает, что дроны не используются", - подчеркивает гендиректор компании Халук Байрактар.

По его словам, сейчас беспилотники работают в сложной среде с сотнями российских средств ПВО средней и большой дальности, но польза от них еще есть.

"Сейчас аппараты Bayraktar TB2 в основном используются для ежедневных полетов с целью отслеживания целей, а это не менее важно, чем атака", - добавил Байрактар.

Темы: байрактарбеспилотникивойнаУкраина
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