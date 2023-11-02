Спикер Палаты представителей сказал сенаторам-республиканцам, что поддерживает помощь Украине – Politico
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сказал республиканцам в Сенате в среду, что он поддерживает помощь Украине, хотя он провел четкую линию против сочетания ее с деньгами для Израиля.
Источник: Politico
Детали: Новоизбранный спикер четко дал понять, что он поддерживает выделение денег на защиту Украины от России, даже если они будут отличаться по размеру или объему от того, чего хочет президент США Джо Байден.
Джонсон также сказал сенаторам, что усиление охраны границы (США - ред.) и финансирование Украины "неразрывно переплетены".
По сути, Джонсон дал понять, что он рассматривает финансирование Израиля, как предмет для одной дискуссии, а проблемы с границей и Украиной, как другую.
Сенатор Роджер Маршалл сказал, что если бы Джонсон попытался совместить эти помощи в голосовании, "его фракция взбунтуется, и это, вероятно, будет концом спикерства".
Сенатор-республиканец Джош Хоули о позиции Джонсона в отношении Украины и Израиля сказал: "Он повторял снова и снова: "Слушай, для меня это просто цифры". Я не могу сделать это вместе".
Предыстория:
- Джонсон, который ранее голосовал против помощи Украине, после того, как на прошлой неделе стал спикером, заявил, что поддерживает финансирование Украины, но хочет рассматривать его отдельно и требует усиленного надзора за расходованием средств.
- Республиканское большинство Палаты представителей во главе с новым спикером Майком Джонсоном в понедельник внесло отдельный план помощи только Израилю на сумму 14,3 млрд долларов вопреки масштабной инициативе Белого дома на $106 млрд, которая включала помощь Украине.