Творческий тандем Ирина Цилык и Артем Чех вошли в рейтинг УП 100

Ирина Цилык и Артем Чех на фестивале Meridian Cherowitz 2022. Фото публикуется с разрешения автора Юлии Вебер

"Украинская правда" и независимые эксперты выбрали сотню украинцев, которые вошли в рейтинг лидеров УП 100.

Кинорежиссер Ирина Цилык и писатель Артем Чех вошли как супруги в категорию "Культура". Эксперты Украинской правды отметили вклад этого творческого тандема в развитие украинской культуры во время войны.

Оба художники, бесспорно, самодостаточные творческие личности. Ирина является обладательницей Шевченковской премии и награды "Лучшая режиссура" американского Sundance Film Festival за документальный фильм "Земля голубая будто апельсин". Артем является обладателем награды Книга года ВВС-2021 за роман "Кто ты такой?"

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По этому роману Ирина и Артем вместе сняли художественный фильм "Я и Феликс": она - как режиссер, он - как сценарист. Премьера ленты состоялась уже во время полномасштабного вторжения на Варшавском кинофестивале в октябре прошлого года.

С началом вторжения Артем снова стал в ряды ВСУ - защищал Киевскую область, воевал под Бахмутом. Между боями Артем продолжал писать в зарубежные издания. А в коротких отпусках - участвовать в международных событиях вместе со своей женой.

Несмотря на расстояние и обстоятельства войны, Артем и Ирина усиливают друг друга, являются примером паритетного партнерства и бескомпромиссного видения, которое транслируют на международную аудиторию и в Украине. Они оба отстаивают мнение, что распространение международного влияния российской культуры и ее отсоединение от преступных действий в Украине недопустимо. Россия является злом как в своих военных преступлениях, так и в своей колонизационной культурной политике.

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В 2015-2016 годах Артем уже служил в АТО, свой опыт в котором описал в книге "Точка ноль". Эта книга уже переведена на английский, немецкий, польский языки.

В рейтинг УП вошли и другие представители культуры, художники и арт-менеджеры. Кто еще вошел в сотню лидеров по версии УП? Приходи на мероприятие и узнай!

Купить билет и посмотреть расписание события можно по ссылке.

Генеральным партнером мероприятия стала юридическая компания ADER HABER, ИНТЕРПАЙП и ВОО "ФРНО"